Previsioni Meteo Toscana: domani banchi di nebbia nei fondovalle e nelle pianure

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana i prossimi giorni.

Domani sereno o poco nuvoloso con estesi banchi di nebbia nei fondovalle e nelle pianure nella notte e in mattinata. Locali addensamenti nel pomeriggio sulle zone settentrionali, in intensificazione in serata.

Venti: deboli variabili o assenti.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: in lieve aumento le massime.

Domenica 1 Novembre nuvoloso con estese nebbie sulle pianure interne, nel pomeriggio possibilità di locali e deboli piogge sulle zone settentrionali.

Venti: deboli occidentali.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime stazionarie e massime in lieve calo.

Lunedì 2 nuvoloso con possibilità di locali deboli piogge.

Venti: deboli meridionali sulla costa, variabili nell’interno.

Mari: poco mossi.

Temperature: in lieve aumento, soprattutto le minime.

Martedì 3 nuvoloso con possibilità di piogge sulle zone settentrionali.

Venti: deboli occidentali.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie, con minime superiori alle medie del periodo.