Previsioni Meteo Toscana: domani nubi e piogge, intensificazione nella seconda parte della giornata

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana i prossimi giorni.

Domani molto nuvoloso o coperto sulle zone di nord ovest con frequenti precipitazioni, tendenti ad intensificarsi nella seconda parte della giornata. Nuvoloso altrove con isolate piogge sui rilievi.

Venti: forti di Scirocco con raffiche di burrasca sulla costa e in mare aperto.

Mari: molto mossi o agitati a largo.

Temperature: in aumento sulle province centro-meridionali, stazionarie altrove.

Sabato 3 molto nuvoloso o coperto in mattinata con precipitazioni diffuse a prevalente carattere di rovescio o temporale. Attenuazione delle precipitazioni nel pomeriggio con fenomeni più isolati nell’interno della regione.

Venti: burrasca di Libeccio/Ponente su costa e arcipelago.

Mari: molto mossi o agitati, possibili mareggiate sulla costa centro-settentrionale.

Temperature: minime in aumento, generale calo termico nel pomeriggio.

Domenica 4 irregolarmente nuvoloso nella prima parte della giornata con precipitazioni sparse sui settori di nord ovest e nelle zone interne. Generale peggioramento nel corso del pomeriggio con precipitazioni diffuse anche temporalesche.

Venti: di Libeccio moderati in temporanea rotazione da Sud nel pomeriggio.

Mari: molto mossi.

Temperature: minime in sensibile calo, massime in lieve aumento.