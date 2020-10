Previsioni Meteo Toscana: domani nubi e piogge sul centro/nord della regione

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana i prossimi giorni.

Domani molto nuvoloso o coperto per nubi basse sulle province centro-settentrionali con possibilità di locali e deboli piogge /pioviggini), più probabili sulle zone di nord-ovest e Valdarno medio e inferiore. Poco nuvoloso o velato sulle zone meridionali.

Venti: meridionali, deboli nelle zone interne, fino a moderati di Libeccio sulla costa settentrionale, di Scirocco su quella meridionale.

Mari: fino a mossi a nord di Capraia e sull’Arcipelago meridionale.

Temperature: minime in aumento, massime in lieve calo sulle pianure settentrionali, in lieve aumento al sud.

Venerdì 30 parzialmente nuvoloso per nubi medie e alte in mattinata, generale rasserenamento nel pomeriggio.

Venti: deboli variabili o assenti.

Mari: poco mossi.

Temperature: in aumento, in particolare i valori massimi con punte di circa 20°C.

Sabato 31 sereno o poco nuvoloso salvo locali foschie e nebbie mattutine nei fondovalle dell’interno.

Venti: deboli variabili o assenti.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: in ulteriore lieve aumento con massime attorno a 20°C (valori di 2-3 gradi superiori alla media).