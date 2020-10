Previsioni Meteo Toscana: domani possibili locali piogge sui rilievi e sulla costa centrale

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana i prossimi giorni.

Domani in mattinata nuvoloso su costa e Arcipelago, poco nuvoloso altrove con nebbie nelle valli in graduale dissolvimento. Da parzialmente nuvoloso a nuvoloso nel pomeriggio con possibilità di locali piogge sui rilievi e sulla costa centrale.

Venti: deboli variabili tendenti a disporsi da ovest (deboli) nel pomeriggio.

Mari: da mossi a poco mossi.

Temperature: in calo le minime; stazionarie le massime.

Domenica 18 in nottata nuvolosità irregolare, più consistente sulla costa e in Arcipelago dove non si escludono locali, deboli, piogge. Poco nuvoloso per il resto della giornata, salvo addensamenti pomeridiani sui rilievi nel pomeriggio. Nebbie al mattino nelle valli in dissolvimento.

Venti: deboli variabili o assenti.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie, su valori leggermente inferiori alla media.

Lunedì 19 sereno o poco nuvoloso con locali annuvolamenti nel pomeriggio sui rilievi. Probabile formazione di banchi di nebbia in pianura nelle prime ore del mattino.

Venti: deboli variabili o assenti.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi (17-19 gradi in pianura).

Martedì 20 inizialmente sereno con nebbie in mattinata nelle valli dell’interno. Tendenza ad aumento della nuvolosità nel pomeriggio a partire da ovest.

Venti: deboli variabili, tendenti a disporsi da sud e a rinforzare.

Mari: da poco mossi a mossi a largo.

Temperature: in lieve aumento.