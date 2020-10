Previsioni Meteo Toscana: pioggia in arrivo tra sabato e domenica

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana i prossimi giorni.

Domani nuvoloso, possibili locali piogge sulle zone settentrionali, in intensificazione dal pomeriggio. Possibili temporali in serata sulle province di Massa-Carrara e Lucca.

Venti: deboli meridionali in rinforzo dal pomeriggio.

Mari: poco mossi tendenti a mossi.

Temperature: minime stazionarie, massime in calo.

Domenica 11 molto nuvoloso o coperto con possibilità di rovesci e temporali, più frequenti e diffusi al mattino, in particolare al centro-sud e zone orientali. Maggiore variabilità dal pomeriggio con fenomeni più sparsi

Venti: moderati meridionali con rinforzi di Libeccio sulla costa in mattinata, variabili e in attenuazione dal pomeriggio.

Mari: mossi o molto mossi.

Temperature: minime in aumento, massime in calo (in particolare in Appennino). Calo termico più sensibile in serata.

Lunedì 12 nuvolosità variabile più consistente in Appennino, in particolare sui versanti emiliano-romagnoli, e sulle province di Arezzo, Siena e Grosseto dove saranno possibili precipitazioni sparsi, a prevalente carattere di rovescio o localmente temporalesche.

Venti: moderati di Grecale con locali forti raffiche.

Mari: generalmente mossi in particolare al largo.

Temperature: in calo (inferiori alla norma, in particolare le massime).