Previsioni Meteo Toscana: possibilità di rovesci o temporali nel weekend

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana i prossimi giorni.

Domani poco nuvoloso nuvoloso per nubi alte e stratiformi, temporaneamente più consistenti. Aumento della nuvolosità sul nord-ovest in serata.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento, in particolare le minime (valori leggermente sopra media).

Sabato 10 nuvoloso, possibili locali piogge sulle zone settentrionali, in intensificazione dal pomeriggio. Possibili temporali in serata sulle province di Massa-Carrara e Lucca.

Venti: deboli meridionali in rinforzo dal pomeriggio.

Mari: poco mossi tendenti a mossi.

Temperature: minime stazionarie, massime in calo.

Domenica 11 nuvoloso con possibilità di rovesci o temporali.

Venti: moderati meridionali.

Mari: mossi.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie o in lieve calo.