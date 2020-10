Previsioni Meteo, ultime ore d’instabilità sull’Italia: piogge residue e nubi sparse

Previsioni Meteo – La fase perturbata che ci ha interessato nelle ultime 48 ore, anche con momenti di forte maltempo su diverse regioni, un po’ da Nord a Sud, va perdendo intensità. Il mediterraneo centrale e l’Italia, continuano a essere interessati da un’ampia circolazione depressionaria estesa dai nostri settori fino alla Polonia, Nordest Europa e inglobante gran parte delle aree centro meridionali continentali. Tuttavia, il fulcro depressionario, ieri posizionato sull’Italia centro settentrionale, sta evolvendo verso Est, con vorticità più significative in allontanamento dal nostro Paese, attualmente in azione più efficace tra l’Austria, la Slovacchia e l’Ungheria. Ne è conseguito già un alleggerimento delle condizioni di instabilità, rispetto alle ultime 24 ore, con nubi e piogge più circoscritte e anche meno intense. Fino a quando, però, non si assorbirà tutto il cavo depressionario passeranno altre 48/72 ore, nelle quali potrebbero aversi ancora fastidi, sebbene sempre più localizzati e fiacchi, in un contesto termico sotto media.

Ma vediamo l’evoluzione per oggi, venerdì 16 ottobre 2020

In linea generale, i settori più esposti alle correnti portanti ancora moderatamente instabili e provenienti dai quadranti occidentali o via via nord-occidentali, saranno quelle centrali in genere, specie la Toscana occidentale, localmente la Lombardia, il Piemonte centro meridionale, la Campania, il basso Tirreno e l’alto Adriatico in mare. Su queste aree sono attese più nubi, piogge irregolari e anche qualche temporale. Fenomeni più intensi, anche con locali temporali di moderata-forte intensità, interesseranno le aree circoscritte nel tratteggio in nero, tra la Liguria di Levante, lo Spezzino e la medio-alta Toscana, il Livornese, settori meridionali della provincia di Massa-Carrara, Nord Pisano, Ovest Pistoiese; altri rovesci più importanti sul Lazio, specie centrale, locali al pomeriggio su Ovest Campania e fenomeni di una certa consistenza anche sull’Alto Adriatico, specie in mare aperto di fronte alle coste romagnole, marchigiane e veneziane. Fenomeni localmente più importanti possibili anche nell’immediato entroterra romagnolo e del Sudest Veneto. Addensamenti con piogge più deboli e ancora più localizzate sul basso Tirreno, Calabria tirrenica, specie Cosentino, isole Eolie, Ovest Sicilia e su Alpi orientali. Rovesci o qualche temporale su Ovest Sardegna. Sul resto del territorio, prevarranno condizioni di tempo più asciutto e anche più ampiamente soleggiato. Circa le temperature, per la giornata odierna ci sarà un calo generalizzato, più apprezzabile sulle aree meridionali, con valori massimi mediamente compresi, sull’intero territorio nazionale, tra +18 e +22°C, fino a qualche punta di +24°C dove più soleggiato; valori minimi tra +7 e +15°C, fino a +18°C al Sud, specie aree tra Calabria e Sicilia.

