Previsioni Meteo, un Sabato di Halloween soleggiato su gran parte d’Italia ma occhio a nubi basse, foschie e nebbie

Previsioni Meteo – L’anticiclone continua a dominare il tempo sul Mediterraneo centrale e sull’Italia, garantendo condizioni di prevalente stabilità. La struttura stabilizzante va addirittura ulteriormente consolidandosi, con geo-potenziali in quota fino a 585 dam, tra la Sardegna e le aree del medio e alto Tirreno, ma pressione su valori medio-alti un po’ su tutto il paese, mediamente tra 1023 e 1024 hpa, 1022 sugli estremi settori meridionali della Puglia. Ne consegue, naturalmente, un tempo stabile ovunque, ma soprattutto ampiamente soleggiato sulla gran parte dei settori. Tuttavia ci sono aree, e nemmeno tanto circoscritte, dove l’umidità nei bassi strati, oramai giacente da giorni e conseguente alle precipitazioni precedenti, in interazione con le inversioni termiche notturne, per quanto queste non particolarmente rilevanti, si rende responsabile di nubi basse, nebbie e foschie diffuse. A ciò si aggiunge anche il contributo dell’umidità marittime, soprattutto sulle aree del medio-alto Tirreno, in trasporto anche verso la terraferma grazie a correnti occidentali o sud-occidentali favorevoli.

Insomma, benché contesto stabile e in prevalenza soleggiato, su molte aree sono presenti cieli uggiosi e spesso chiusi, coperti. Si tratta essenzialmente dei settori del medio alto Tirreno e naturalmente della Pianura Padana. Cieli spesso coperti sulla Toscana interna e settentrionale, sul Centro Ovest dell’Umbria, su gran parte della Liguria, soprattutto aree costiere, ma diffusamente anche all’interno, salvo cieli più aperti sugli estremi settori di confine verso Piemonte ed Emilia. Insieme alla copertura del cielo, sono presenti diffuse nebbie e foschie su queste medesime aree e nebbie e foschie riguardano anche diversi settori della Pianura Padana, in particolare tra Milanese, Pavese, Lodigiano, Cremonese, Mantovano; nebbia e foschia anche su Sud Novarese, Nord Alessandrino, Vercellese e poi, più a Est, tra Ferrarese, Rodigino, Polesine. Copertura bassa diffusa anche sul medio-alto Tirreno in mare, un po’ su tutto il Golfo Ligure e poi su buona parte di mare tra la Corsica e le coste toscane, anche sui settori insulari toscani. Sole dominanti altrove o solo qualche nube irregolare a carattere sparso, in particolare sul basso Tirreno, Calabria tirrenica, in forma decisamente isolata altrove. Da evidenziare qualche possibile addensamento basso più intenso nel corso della giornata, ma soprattutto in serata, sulla Liguria centro-occidentale, dove non sarebbero esclusi anche occasionali piovaschi in particolare tra il Savonese e l’Ovest Genovese. Sotto l’aspetto termico, giornata mite, con valori in aumento un po’ ovunque e oltre la media, fino a 7/8°C in eccesso, specie al Centro Nord: massime attese mediamente tra +17 e +23°C in pianura, qualche punta anche verso i +24/+25°C, in particolare sulle aree centro meridionali.

Infine, uno sguardo ai venti, attesi moderati o localmente forti da Nord Ovest sul medio-basso Adriatico e sullo Ionio, moderati con rinforzi sempre nord-occidentali anche sul medio Tirreno e localmente moderati con rinforzi da Nordest sul Canale di Sicilia; ventilazione debole o moderata da direzioni variabile sul resto dei settori.