Previsioni Meteo, violento ciclone atlantico si abbatte sull’Europa: forte maltempo, allerta alluvioni in Spagna

Previsioni Meteo – Bella giornata soleggiata su gran parte dell’Italia, quella odierna, grazie al rinforzo ulteriore di una lingua anticiclonica estesa dal territorio algerino-tunisino al Mediterraneo centrale e fino all’Est Europa, dove attualmente sono collocati i massimi di pressione al suolo. Fatta eccezione per il settore nordoccidentale, Piemonte, Liguria, aree più prossime a un flusso instabile da Ovest, i cieli sereni prevalgono un po’ su tutte le regioni italiane. Naturalmente gran sole anche su parte delle aree orientali del continente, specie dei vicini Balcani, dell’ex-Iugoslavia, fino alla Romania, Ungheria, Slovacchia, Ucraina, localmente Polonia. Sul resto d’Europa, però, la situazione è piuttosto diversa. A tenere banco sulle aree occidentali e in parte centrali, è una profonda bassa pressione con fulcro principale sull’Irlanda, ma con anse cicloniche avvolgenti tutto l’Ovest del continente, la Germania, localmente la Polonia occidentale, nonchè le aree che si affacciano sul Mare del Nord, quelle scandinave centro meridionali e baltiche. Su questi settori sono presenti nubi, piogge e temporali ricorrenti, in particolare sul Centro Nord della Francia, Paesi Bassi, verso Nord Germania, localmente su Nordovest Polonia in serata e molte piogge sul Baltico, su Centro Sud Scandinavia e naturalmente sull’Irlanda e su gran parte delle aree settentrionali e poi occidentali britanniche.

Ma il maltempo più intenso è atteso sulla Spagna. Alle quote medio-alte atmosferiche, infatti, l’asse di saccatura si spinge fino al medio Atlantico orientale, con curvatura ciclonica tra le Azzorre e le coste portoghesi e veemente risposta di aria umida subtropicale oceanica verso la Penisola Iberica. L’impatto di quest’aria caldo-umida e molto instabile meridionale con i rilievi soprattutto spagnoli centro settentrionali, darà luogo, nelle prossime 18/24 ore, a fenomeni forti o violenti sulle aree sopravvento, con rischio di disseti. Le aree ispaniche più esposte sono quelle della Sierra de Gredos, anche l’area Madrid, Sierra de Guadarrama e le aree meridionali della Cordillera Cantabrica. Su queste aree saranno possibili accumuli diffusi sui 40/60/80 mm, ma punte di 100/150 mm ricorrenti e persino estremi sui 200/300 mm in 24 ore, questi sul Parco Regionale della Sierra de Gredos. Rischio disseti e locali alluvioni per straripamenti di corsi d’acqua su questi settori. Sotto l’aspetto termico, generale aumento anche sensibile delle temperature su tutto l’Ovest Europa e su aree centrali, fino localmente a 6/7°C sopra media su Est Spagna, Est e Sud Francia ma, entro la mattinata di domani, valori anche 10/12°C sopra media sul Sud della Germania, Baviera ; valori più freschi e ancora sotto media sull’Italia, settori mediterranei centro orientali e su Est Europa.

Per monitorare la situazione meteo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: