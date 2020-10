Previsioni Meteo: weekend di Ognissanti con l’Anticiclone ma non sarà solo sole

Previsioni Meteo – Ci apprestiamo a vivere un fine settimana all’insegna del clima mite e della stabilità su gran parte del nostro paese. Una festività di Ognissanti con sole prevalente un po’ su tutti i settori, in controtendenza rispetto al periodo stagionale caratterizzato solitamente da un tempo più frequentemente uggioso. Il merito è di una importante struttura anticiclonica, originariamente di matrici atlantica, ma poi con contributi anche sub-tropicali, che ha preso piede oramai da un paio di giorni e che proprio nel fine settimana andrà potenziandosi ulteriormente. Ribadiamo, tuttavia, locali fastidi tipici di una struttura anticiclonica mediterranea e connessi a bassi strati piuttosto umidi, alle inversioni termiche oltre che all’influenza umida e mite marittima. Ecco nel dettaglio l’evoluzione per il prossimo weekend.

Per la giornata di sabato, mattinata all’insegna di possibili nubi basse con nebbia e qualche foschia sulla Toscana, sulla Liguria, sulla Pianura Padana, soprattutto orientale, pianura Veneta, localmente tra Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Nubi basse anche sul basso Tirreno in mare e tra Nord Sicilia e Calabria tirrenica, altre locali sulla Sardegna occidentale e anche sulla Puglia meridionale, con qualche addensamento, ma senza altro associato. Sole prevalente altrove o soltanto qualche nube alta in transito, ma del tutto innocua. Nelle ore pomeridiane, possibile parziale numerosità o anche cieli irregolarmente nuvolosi ancora, soprattutto sui settori tirrenici, specie verso coste, localmente sui settori appenninici calabresi, Nord Sicilia, sulle coste della Sardegna, altrove continua il bel tempo soleggiato o con solo qualche nube irregolare a carattere localizzato.

Per la giornata di domenica 1 novembre, festività di Ognissanti, non ci sono molti cambiamenti sotto l’aspetto del tempo, con i settori occidentali sempre più esposti a una maggiore nuvolosità irregolare, localmente parziale nuvolosità anche sulle rispettive aree appenniniche; tuttavia, per la giornata festiva, potrebbe esserci una copertura più intensa tra la Liguria e l’alta Toscana, per correnti marittime umide maggiormente infiltranti e con occasioni, su queste aree, anche per qualche piovasco sparso. Possibili consuete nebbie mattutine soprattutto tra Toscana e la Pianura Padana, sul resto del paese continua un tempo in prevalenza stabile e soleggiato, senza grosse variazioni rispetto al giorno precedente. Sotto l’aspetto delle temperature, esse sono attese in aumento per domani, sabato, sulle regioni settentrionali e tirreniche, più o meno stazionarie o in leggero calo sul basso Adriatico, al Sud e sulla Sicilia. Per domenica, valori in lieve aumento al Centro Sud e sulle Isole maggiori, in lieve calo al Centro-Nord, eccetto il Piemonte. Generalmente i valori massimi sono attesi in pianura tra +14 e +20/+23°, ma qualche punta anche verso i +25/+26°C, magari fino a +27°C domenica sulle regioni meridionali; minime tra +6 e +14°C al Nord, +7 e +15°C al Centro, tra +10 e +17°C al Sud e sulle isole.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: