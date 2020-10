Previsioni Meteo, forte Anticiclone tra fine mese e il 2 Novembre: weekend di Ognissanti all’insegna del bel tempo

Previsioni Meteo – Ultime ore di instabilità, tra oggi e domani, e poi prenderà il via una fase di tempo stabile e ampiamente soleggiato che dovrebbe protrarsi per tutta la seconda parte di questa settimana e fino agli inizi della prossima. I modelli matematici sono pressoché tutti concordi nel contemplare l’avanzata progressiva dal settore oceanico, poi con contributi anche di matrice nordafricana, di un corposo promontorio anticiclonico che già da domani si solleverebbe verso la Penisola Iberica, per poi espandersi all’Europa centrale e anche al Mediterraneo centrale entro giovedì-venerdì prossimi. Si tratterebbe di un’alta pressione ben strutturata a tutte le quote, in grado di arrecare cieli ampiamente sereni e soleggiati, salvo i fastidi tipici legati alle alte pressioni autunnali-invernali, quali possibili formazioni nuvolose basse per umidità marittima o per interazione umidità giacente nei bassi strati e inversioni termiche notturne.

Questi fastidi, secondo il dato modellistico attuale, potrebbero interessare in misura maggiore soprattutto le coste dell’Alto Tirreno, tra la Toscana e la Liguria, le coste centro settentrionali della Sardegna e ancora nubi basse, qui associate anche a possibili nebbie, sulla Pianura Padana orientale, soprattutto tra il Nord della Romagna e il basso Veneto. Possibili nubi basse anche sulle coste dell’alto Adriatico, tra la Romagna e la Venezia Giulia, e ancora possibili addensamenti bassi su Alpi e Prealpi centro-orientali e localmente sul basso Tirreno, tra le coste campane e calabresi. Non sarebbero del tutto esclusi, proprio verso il 2 Novembre, commemorazione dei defunti, anche possibili deboli piovaschi tra Toscana e Liguria, per esasperazione delle umidità e nubi basse marittime su questi settori. Sotto l’aspetto termico, è previsto un aumento progressivo della temperatura (sotto media ovunque fino a tutto domani e anche giovedì al Centro Sud) già da giovedì 29 sulle regioni settentrionali poi, tra fine mese e il ponte di Ognissanti, temperature in progressivo aumento ovunque. I valori aumenteranno in misura maggiore sulle regioni settentrionali, fino a 8/9°C in più nelle ore diurne, rispetto ai valori attuali, un po’ meno al Centro Sud, tra 4 e 6°C in più al Centro, 2/4°C in più al Sud.