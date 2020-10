Previsioni Meteo, oggi e domani un weekend di maltempo al Sud

Previsioni Meteo – Va allontanandosi sempre più verso l’Est Europa la circolazione instabile che ha portato l’ennesima ondata di maltempo sull’Italia nei giorni scorsi. Nelle ultime ore, le nubi e le piogge sono andate via via localizzandosi e anche l’intensità riducendosi, ma correnti settentrionali più fredde stanno continuando a tenere viva una certa instabilità. I settori più esposti alle correnti da Nord sono quelli centro meridionali in genere e, tra questi, di più alcune aree dei settori tirrenici e adriatici, specie costiere o prossime alle coste. Tutto il fine settimana, quindi, resterà ancora in parte compromesso su diverse aree centro meridionali, seppure non in forma particolarmente significativa, su molte altre aree, invece, il sole si farà via via più presente. Un elemento da evidenziare è il calo termico importante, con valori che, per la prima volta in questo autunno, si stanno approssimando, nelle minime, allo 0°C anche in pianura e zero termico intorno ai 1000 m sul Centro Nord Appennino. Ma vediamo più nel dettaglio l’evoluzione per oggi e domani.

Previsioni meteo per sabato 17 ottobre 2020

Mattinata con più nubi sui settori tirrenici un po’ tutti, soprattutto in prossimità delle coste, associate anche a locali addensamenti e a qualche rovescio o temporale in particolare sui settori insulari della Toscana, qualche rovescio anche sul basso Lazio, area Terracina, sull’estremo Sud Salernitano, in Campania, area Sapri e altri sul Cosentino, area Cetraro. Addensamenti con locali temporali o rovesci sull’Adriatico in mare, in particolare a largo delle coste dell’Istria e in mare largo a Nord del Gargano. Più nubi e cielo localmente coperto su Nordest e settori centrali della Toscana, Sardegna, altre nubi irregolari su Centro Sud Appennino, Ovest Toscana, su Calabria tirrenica, Nord Sicilia e nubi alte al Nordest. Ampio soleggiamento sul resto del Paese. Nelle ore pomeridiane e serali, addensamenti con rovesci e qualche temporali sulla Toscana centro meridionale, specie verso le coste e aree insulari, altri in Campania, qui più diffusi, e locali rovesci anche sulla Calabria tirrenica. Rovesci e locali temporali, localmente moderati, sull’alto Adriatico, Venezia Giulia, Golfo di Trieste e nubi irregolari diffuse tra Nord Veneto e Friuli e sul resto del Centro Sud, ma scarsi fenomeni associati o deboli localizzati. Più sole sulle isole maggiori e sul resto del Centro Nord, anche sul Sud della Puglia e sulle aree ioniche. Temperature fresche e sotto la media, con massime in pianura tra +13 e +20°C, qualche punta fino a +23°C dove più soleggiato; minime fredde al mattino, fino a +2/+3°C in pianura al Nord, una media di +8/+15°C altrove, qualche punta sui +17°C al Sud. Venti moderati con rinforzi da Ovest/Nordovest sui bacini tirrenici e intorno alle isole maggiori, anche su Calabria e basso Tirreno; deboli o moderati settentrionali sul medio e basso Adriatico, variabili altrove.

Previsioni meteo per domenica 18 ottobre 2020

Mattinata con più nubi e addensamenti sul basso Tirreno, tra la Calabria tirrenica e la Sicilia settentrionale, associati anche a locali rovesci o a qualche temporale; più nubi e qualche rovescio anche sul Centro Sud della Puglia, tra Brindisino e Leccese, e nubi diffuse anche sulla Liguria centrale, coste e settori insulari toscani, su Sud Veneto, alto Adriatico in mare, di fronte alle coste romagnole, con qualche debole fenomeno sparso. Meglio altrove con maggiori schiarite soleggiate e nubi irregolari, magari di più, su Centro Sud Sardegna. Nel pomeriggio, nubi più compatte tra Sud Campania, Sud Salernitano, Sudovest Lucania, Calabria centro settentrionale e tirrenica e anche su Nord Sicilia, con altri rovesci o temporali sparsi. Addensamenti anche in Liguria e su Ovest Emilia con qualche fenomeno locale, nubi irregolari altrove, ma mediamente asciutto e anche con schiarite. Temperature ancora fresche e sotto la media, con massime in pianura tra +14 e +22°C, qualche punta fino a +23°C dove più soleggiato; minime più o meno stazionarie, ancora fino a +2/+3°C in pianura al Nord, una media di +8/+14°C altrove , +15/+17°C localmente su estremo Sud. Venti moderati con rinforzi settentrionali sul basso Adriatico e sulle aree ioniche, deboli o moderati variabili sul resto dei settori e dei bacini.

