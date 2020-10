Prezzi benzina, diesel e gpl: avanti coi ribassi

Al ribasso deciso ieri da Eni si aggiunge quello analogo di Tamoil.

Secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina la compagnia libica ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Di seguito le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,397 euro/litro (invariato, compagnie 1,402 pompe bianche 1,383), diesel a 1,267 euro/litro (invariato, compagnie 1,274, pompe bianche 1,248). Benzina servito a 1,537 euro/litro (invariato, compagnie 1,583, pompe bianche 1,443), diesel a 1,412 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,462, pompe bianche 1,309). Gpl servito a 0,578 euro/litro (invariato, compagnie 0,587, pompe bianche 0,567), metano servito a 0,977 euro/kg (invariato, compagnie 0,985, pompe bianche 0,971), Gnl 0,903 euro/kg (compagnie 0,902 euro/kg, pompe bianche 0,904 euro/kg). Questi i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,501 euro/litro (servito 1,755), gasolio self service 1,379 euro/litro (servito 1,654), Gpl 0,676 euro/litro, metano 1,066 euro/kg, Gnl 0,876 euro/kg. Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 247 euro per mille litri (-9, valori arrotondati), diesel a 234 euro per mille litri (-8, valori arrotondati). Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 975,26 euro per mille litri, diesel a 850,90 euro per mille litri.