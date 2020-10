Proteste contro Dpcm, un centinaio di persone manifestano nelle strade a Palermo: “Siamo sfiniti, non riusciamo ad andare avanti”

Continuano in diverse città d’Italia le manifestazioni di protesta contro il nuovo Dpcm. “E’ ben accetta ogni forma di protesta, anche estrema ma entro i limiti della legalita’. Siamo qui, in piazza, per invitare gli italiani alla disobbedienza civile”. Lo dice Massimo Ursino, leader palermitano di Forza nuova e organizzatore e promotore del comitato Italia Libera che ha indetto la manifestazione in corso in piazza Indipendenza, a Palermo. “Ignorare il lockdown che distrugge le nostre attivita’ economiche, lasciare aperti negozi, palestre, bar applicando – prosegue – le regole minime anticontagio: distanziamento, mascherine e continuare a lavorare”.

Sono un centinaio in piazza – al momento – guardati a vista dalle forze dell’ordine. Uno striscione recita “riaprite o saranno guai”. “Siamo sfiniti, non riusciamo ad andare avanti – dice uno dei manifestanti al megafono – e non vediamo risposte concrete da questi politici”. Presenti titolari di palestre, bar, alcuni tassisti, titolari di giostre.