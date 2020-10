Scienza, in Canada la placca tettonica Resurrection: trovate le prove della sua esistenza

Misteriosa placca tettonica centinaia di chilometri al di sotto del Canada? Uno studio, pubblicato sul Geological Society of America Bulletin, condotto dagli esperti dell’Università di Houston, sembra aver appurato la sua esistenza. Gli scienziati sostengono di aver indentificato le prove dell’esistenza di Resurrection, il nome della placca scomparsa 40 milioni di anni fa sotto il territorio dello Yukon.

“Le placche tettoniche sono vaste lastre di crosta terrestre in continuo movimento e provocano fenomeni sismici e vulcanici nelle aree in cui si incontrano. L’esistenza della Resurrection e’ stata oggetto di dibattito per molto tempo, ma ora potremmo finalmente aver trovato una risposta”, ha spiegato Spencer Fuston dell’Universita’ di Houston prima di aggiungere che secondo gli esperti, all’inizio delle Era Cenozoica, da 66 milioni di anni fa ad oggi, esistevano due placche tettoniche al largo della costa occidentale del Nord America, ma che alcuni hanno poi rivelato l’esistenza di una terza placca, affondata sotto la superficie terrestre tra 60 e 40 milioni di anni fa secondo il processo di “subduzione”.

“Abbiamo trovato una parte della crosta che potrebbe rappresentare cio’ che rimane della Resurrection si tratta di una porzione di roccia tra 402 e 595 chilometri al di sotto dello Yukon”, ha aggiunto l’esperto.

“La lastra che abbiamo identificato corrisponde esattamente all’ipotetica forma della Resurrection, crediamo di aver trovato la prova diretta dell’esistenza della placca Resurrection”, ha concluso Fuston.

Queste scoperte potrebbero migliorare la nostra capacita’ di prevedere i rischi vulcanici nella regione, identificare i depositi minerari e ottenere informazioni sul clima terrestre. Sappiamo che i vulcani influenzano il cambiamento climatico, per cui, per studiare il modo in cui il clima si sia evoluto nel tempo, e’ fondamentale conoscere la storia vulcanica del nostro pianeta”, ha aggiunto poi Jonny Wu, collega e coautore dell’articolo.