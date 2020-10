Quando il cuore smette di battere improvvisamente e inspiegabilmente: scoperta la possibile causa nascosta

Scoperta la possibile causa nascosta di arresti cardiaci improvvisi e inspiegabili tra persone giovani, nonostante un cuore fisicamente normale: alcune mutazioni genetiche ereditarie potrebbero essere responsabili secondo una ricerca dell’Università di Sydney e dell’ospedale Prince Alfred, pubblicato sull’International Journal of Cardiology.

I ricercatori hanno scoperto che quasi un quarto (22%) di 36 sopravvissuti ad arresto cardiaco avevano mutazioni genetiche responsabili di una disfunzione in cuori apparentemente sani.

In gran parte dei casi (88%) le mutazioni erano in geni legati alla cardiomiopatia, nonostante il cuore risultasse fisicamente normale durante i test.

Secondo la responsabile dello studio Julia Isbister, “individuare la causa significa che i sopravvissuti alla crisi cardiaca, e i loro familiari, possono essere trattati per prevenire episodi potenzialmente fatali”.

Da qui l’importanza dei test genetici, senza i quali il paziente rischia una diagnosi errata: il test genetico individua cardiomiopatie nascoste e può essere usato come mezzo di diagnosi precoce, in grado di rilevare un corto circuito nel sistema elettrico del cuore.