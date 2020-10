Quanti laghi ci sono nel mondo? La risposta è sorprendente

Sembra quasi una domanda da quiz televisivo, ma è una curiosità sulla quale gli appassionati di geografia si sono interrogati spesso: quanti laghi ci sono sul nostro pianeta? La risposta non è così semplice come potrebbe sembrare, perché sono innumerevoli gli specchi d’acqua lacustri senza nome, per lo più sconosciuti e difficili da individuare persino dall’alto, nel caso ad esempio di fitta vegetazione. Ebbene, in tutto i laghi della Terra sono 117 milioni! Antartide e Groenlandia esclusi.

Una cifra esorbitante, che pochi riescono ad azzeccare o quanto meno ad avvicinarvisi: l’impressione è che ne esistano molti di meno, ma ci sono zone della terra dove i laghi, di piccoli e grandi dimensioni, abbondano. Basti pensare che in tutto occupano il 4% della superficie terrestre. A mapparli è stato uno studio dell’Università di Uppsala, in Svezia. La tecnica utilizzata è stata quella di analizzare ogni pixel di immagini riprese dai satelliti, grazie all’ausilio di potenti strumenti e computer. In sostanza tecnologie di mappatura computerizzata sono state applicate a immagini satellitari, riuscendo così per la prima volta a censire anche i laghi più piccoli, fino a 0,2 ettari (ovvero 2000 mq). Le insidie più grandi nell’individuare alcuni laghi sono state la vegetazione o le grandi ombre scambiate per specchi d’acqua.

Lo studio, inoltre, si è rivelato utile per “stimare gli effetti su larga scala dei processi che avvengono nei laghi, come il loro contributo al riscaldamento globale“, come ha spiegato Lars Tranvik, a capo del team di ricerca dell’ateneo svedese.

E in Italia quanti laghi ci sono? In totale l’Italia conta oltre 1.500 laghi, ma i più grandi si trovano tutti al nord: il lago Garda, il lago Maggiore e il lago di Como.