RAI e AIRC presentano “I Giorni della Ricerca”

Dalle “Storie al Microscopio”, nate da un’idea di Pippo Baudo, sono trascorsi venticinque anni. Un lungo periodo durante il quale RAI e Fondazione AIRC hanno moltiplicato il loro comune impegno, anno dopo anno, dando vita a un eccezionale esempio di servizio pubblico che, con I Giorni della Ricerca, porta nelle case degli italiani una corretta informazione sul tema “cancro”.

RAI e Fondazione AIRC tornano a unire le forze da domenica 1 a domenica 8 novembre. Per otto giorni tutta la RAI – tv, radio, testate giornalistiche, digital – racconterà le storie dei protagonisti della ricerca: persone che hanno superato la malattia, scienziati, medici e volontari. A loro e ai conduttori il compito di coinvolgere il pubblico, informarlo sui progressi della ricerca e raccogliere nuove risorse per i ricercatori. Con gli ambasciatori AIRC, capitanati da Carlo Conti e Antonella Clerici, scende in campo una squadra con moltissimi personaggi amati dal grande pubblico, tutti insieme per sostenere la ricerca sul cancro.

Moltissime le trasmissioni che hanno scelto di ospitare contenuti di approfondimento ed emozionanti testimonianze. Tantissimi i conduttori che hanno accettato di farsi portavoce del messaggio di AIRC e coinvolgere il loro pubblico a sostenere con una donazione il lavoro dei 5000 ricercatori. Il numeratore in grafica sarà il filo conduttore di tutta la maratona e sarà presente nelle trasmissioni per rendere visibile e concreta la generosità del pubblico.

Domenica 1 novembre Rai accende il numeratore della raccolta fondi nelle sue trasmissioni e apre la campagna con una puntata speciale su Rai1 dei Soliti Ignoti con Amadeus e Loretta Goggi.

Da lunedì 2 il testimone passa senza sosta dalle trasmissioni televisive a quelle radiofoniche, dalle testate giornalistiche ai canali digital. Molti i programmi che dedicheranno spazi quotidiani.

Elisir ogni giorno ospita uno spazio dedicato all’informazione e alla divulgazione scientifica: le recentissime scoperte per la cura delle leucemie senza chemioterapia con Robin Foà, approfondimenti sul tumore del seno con Lucia Del Mastro, un focus sul delicato tema della tutela dei pazienti oncologici con il Direttore Scientifico AIRC Federico Caligaris Cappio, il racconto della storia del cancro e delle nuove sfide della ricerca con Pier Paolo Di Fiore. Venerdì 6 tutta la puntata sarà dedicata alle nuove frontiere della ricerca sul cancro con molti ospiti in studio: Michele Maio farà il punto sulle nuove applicazioni della immunoterapia per la cura del cancro, Michele Milella affronterà le nuove terapie combinate, Antonio Moschetta si concentrerà sugli stili di vita come strumento di prevenzione, con una particolare attenzione all’alimentazione. La storia di Emanuela, mamma tra pochi mesi dopo una diagnosi di cancro, sarà affiancata dal suo medico e ricercatore AIRC Emilio Bria. Nel corso della puntata la giornalista scientifica Roberta Villa aiuterà il pubblico a smascherare le false notizie sul cancro. A spingere la raccolta fondi gli ambasciatori AIRC Antonella Clerici, Carlo Conti e Flavio Insinna.

Anche Uno Mattina su Rai1 ogni giorno ospita medici, ricercatori e rappresentanti di AIRC. Lunedì 2 il Direttore Generale Niccolò Contucci illustra il programma dei Giorni della Ricerca e racconta i risultati ottenuti dall’impegno congiunto di RAI e AIRC nell’edizione precedente. Insieme a lui un autorevole rappresentante dei ricercatori. Spazio martedì 3 alle nuove frontiere della diagnosi e della cura del tumore al colon con i ricercatori Alberto Bardelli e Salvatore Siena, mentre mercoledì 4 si affrontano l’ultimo miglio della ricerca per curare tutte le donne con tumore al seno con Lucia Del Mastro e le nuove prospettive per il tumore all’ovaio con Andrea De Censi. Giovedì 5 spazio ai vaccini contro il cancro con Maria Rescigno e alle nuove prospettive per la cura delle leucemie infantili e tumori cerebrali con Francesca Del Bufalo. Venerdì 6 il focus si sposta sui ritardi nella diagnosi dei tumori del colon con Luigi Ricciardiello e sulle prospettive di cura del tumore al pancreas con Giampaolo Tortora.

Venerdì 6 in prima serata su Rai1 Carlo Conti dedica interamente alla raccolta fondi il suo Tale e Quale Show con il contributo dei giudici Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Vincenzo Salemme e dei talent.

Domenica 8 una vera e propria maratona parte dall’appuntamento con lo speciale Uno Mattina In Famiglia con Tiberio Timperi e Monica Setta, che ospita tre storie di speranza per passare il testimone a Domenica In con Mara Venier e poi con Da noi a ruota libera, passando da Kilimangiaro, Quelli che il calcio e le altre trasmissioni, per arrivare alle 18:45 allo speciale Eredità, quest’anno con 7 concorrenti legati al mondo di AIRC: ricercatori, volontari, storie di speranza e la partecipazione di Carlo Conti.

A corollario degli appuntamenti speciali, un ricchissimo palinsesto di informazione e raccolta fondi coinvolge tutta la RAI.

L’IMPEGNO DELLE RETI TV

Rai 1 per una settimana diventa la rete ammiraglia della ricerca. Da Uno Mattina a È sempre mezzogiorno passando dai Soliti Ignoti, per ritornare ogni giorno nell’Eredità fino alla prima serata del sabato con Ballando con le stelle con gli appelli della testimonial Carolyn Smith. Partecipano alla maratona anche Buongiorno Benessere, Caffè di Rai1, Italia Sì, Linea Verde, Linea Verde Life, Oggi è un altro giorno, Storie Italiane, Vita in Diretta e le altre trasmissioni della rete.

Rai 2 ospita AIRC in Detto Fatto con lo chef Andrea Berton, Fatti Vostri, Quelli che il calcio … , Stracult e nelle altre trasmissioni della rete.

Rai3, oltre alla maratona quotidiana di Elisir, partecipa alla campagna con due approfondimenti divulgativi in Geo lunedì 2 sull’immunoterapia e giovedì 5 sul tumore del seno. Partecipano alla maratona anche Agorà, Blob, Le Parole della Settimana, Mi Manda Raitre, Quante Storie, TV Talk e le altre trasmissioni della rete, con un approfondimento conclusivo sulle ripercussioni del Covid sulla ricerca e la cura del cancro con il prof. Alberto Mantovani a Che tempo che fa con Fabio Fazio.

A RaiSport il compito di coinvolgere il pubblico dei tifosi di calcio con il “Gol per la Ricerca”, iniziativa promossa con FIGC, Lega Serie A, TIM e AIA nel weekend 6,7,8 novembre e poi con la Nazionale domenica 15 novembre. I programmi sportivi scendono in campo per invitare i tifosi alla donazione attraverso gli appelli dei protagonisti del calcio italiano.

L’IMPEGNO DI RAIRADIO

Alla radio è affidato il fondamentale ruolo della divulgazione: per tutta la settimana Radio1, Radio2, Radio3, Isoradio insieme ai GR RAI daranno voce ai protagonisti della ricerca, con interviste e approfondimenti, nelle principali trasmissioni. Rai Radio per i Giorni della Ricerca apre i microfoni dei suoi 12 canali generalisti, tematici, specializzati con 50 spazi editoriali dedicati, più di 30 programmi in cui raccontare le storie di AIRC e dar voce ai ricercatori impegnati nella lotta contro il cancro, con la programmazione del promo istituzionale in onda su Radio1,Radio2,Radio3, Isoradio e i Canali specializzati: Radio3 Classica, Rai Radio Kids, Rai Radio Live, Rai Radio Techete’, Rai Radio Tutta Italiana, Gr Parlamento, Radio1 Sport e con una vetrina sulla homepage di Rai Play Radio www.raiplayradio.it/ con contributi inediti e approfondimenti sui profili social di tutti i canali.

IL CONTRIBUTO DELLE TESTATE GIORNALISTICHE

Le testate giornalistiche TG1 TG2 TG3 RaiNews seguiranno i principali appuntamenti de I Giorni della Ricerca e ospiteranno approfondimenti con ricercatori e storie di speranza. I TG Regionali racconteranno l’eccellenza della ricerca a livello territoriale dando voce ai rappresentanti della scienza e di AIRC nelle regioni. Tg2 Medicina 33 ospita il Professor Robin Foà e la testimonianza di Giovanni che ha sconfitto la leucemia con un protocollo sperimentale.

GLI SPOT PRODOTTI DALLA DIREZIONE CREATIVA RAI

RAI sostiene la campagna anche attraverso la programmazione per l’intera settimana di spot in tv e radio appositamente realizzati dalla Direzione Creativa RAI.

IL SUPPORTO DEL DIGITAL

RAI darà ampio spazio alla campagna attraverso gli account dei canali e dei programmi tv e radio coinvolti ospitando videostorie, spot, anticipazioni di palinsesto e contenuti dedicati, oltre a invitare gli utenti digitali a fare una donazione. Grande visibilità sarà data anche dagli account RAI per il Sociale, RaiNews e Ufficio stampa Rai; quest’ultimo in questo momento sta seguendo la conferenza stampa anche attraverso il live tweeting. RaiPlay e i nuovi siti della TGR seguiranno online la programmazione dedicata.

L’hashtag #noisiamoricerca sarà il fil rouge della campagna sui social.