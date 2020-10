Un rave in bici contro la pandemia: centinaia di giovani inseguono un autobus-consolle a Liverpool [VIDEO]

La pandemia di coronavirus ha stravolto molte delle nostre abitudini. Sono bandite le attività che comportano raduni di massa, come rave party e feste in generale. Ma c’è stato qualcuno che ha voluto riprendere le abitudini che ormai sembrano lontanissime a causa della pandemia, in maniera eccentrica. Centinaia di giovani in bicicletta hanno seguito un party bus che riproduceva musica per un rave party “itinerante”.

L’insolito evento è avvenuto per le strade di Liverpool ed è durato circa 2 ore, salvo poi essere interrotto dalla polizia perché vi partecipavano “troppe persone”. I DJ locali Billie Clements e Robert McPartland si sono occupati della musica electro-house mentre le bici seguivano il mezzo: le scene dei seguenti video sono davvero incredibili.