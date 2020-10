Liti coniugali nel Regno Unito: quale parola compare in 1/3 delle domande di divorzio?

Ogni giorno nel mondo si registrano un’infinità di domande di divorzio e tantissime sono le cause che portano marito e moglie a separarsi e non proseguire più insieme la loro vita.

Divorce Online ha pubblicato una riccerca nel 2011 che svela una delle più frequenti cause di divorzio nel Regno Unito. In circa 1/3 dei divorzi in UK è riportata una parola in particolare, di quale si tratta? La parola in questione è Facebook!

Nel Regno Unito il 30% dei divorzi è causato da Facebook: sul noto social network, infatti, vengono nascosti flirt, relazioni extra coniugali, messaggi privati, chat bollenti e tanto altro, che causa la forte gelosia del partner e la conseguente separazione.