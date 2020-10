Unghie rigate: perchè si manifesta questo inestetismo? Come prevenirlo e curarlo

Le unghie di mani e piedi sono un pallino fisso delle donne: negli ultimi anni si è diffusa sempre più la moda di smalti, semipermanente, ricostruzione, gel, acrilico e tanto altro. E’ difficilissimo incontrare una donna con le mani in disordine, non curate e senza smalto.

C’è chi però fatica ad avere le unghie curate a causa di fastidiosi inestetismi che a volte impediscono l’applicazione di smalti e prodotti chimici. Spesso ci capita di incontrare donne con le unghie ‘rigate’: un inestetismo molto comune, causato da diversi fattori.

Le righe possono essere verticali o orizzontali ed in base alla loro ‘direzione’ indicano dei fattori differenti:

le righe verticali indicano semplicemente l’invecchiamento, ma non solo, possono essere causate anche da un’eccessiva esposizione al sole o da disidratazione.

le righe verticali, o linee di Beau, sono causate da traumi oppure da infezioni che rallentano la crescita delle unghie. Queste non sono da sottovalutare: in caso di fenditura dell’unghia, le righe orizzontali potrebbero essere sintomo di una malattia autoimmune, di problemi alla tiroide o di una carenza nutrizionale

Come prevenire e curare questo fastidioso inestetismo?

Prima di tutto bisogna idratare e proteggere le unghie con creme per le mani e oli, anche con impacchi notturni: questo può aiutare a far scomparire le righe, ma non solo. E’ bene tenere le unghie sempre in ordine e pulite, corte, ma non troppo: una parte bianca dell’unghia deve essere sempre visibile e la forma arrodondata potrebbe essere l’ideale per non farle spezzare e mantenerle più sane possibile. Tagliarle troppo corte potrebbe esporle a batteri ed infezioni.

Anche una dieta bilanciata potrebbe essere d’aiuto: a volte le righe sulle unghie sono dovute anche a carenze vitaminiche, quindi assumere la quantità di vitamina giornaliera necessaria e consumare alimenti che aiutano la crescita delle unghie (uova, noci, latticini e verdure) è importantissimo.

Non esagerare troppo con la pulizia delle mani (difficile in tempo di Covid): troppa acqua potrebbe solo peggiorare la situazione. Lavare troppo spesso le mani causa secchezza, eczema e problemi da non sottovalutare per le unghie.

Come ‘nascondere’ le righe?

E’ sconsigliato usare prodotti aggressivi. Lo smalto, inoltre, tende ad accentuare il problema anzichè ‘camuffarlo’. Acrilico e gel sono da evitare perchè potrebbero influire sulla forza delle unghie, così come anche l’acetone potrebbe causare danni all’unghia.

Esistono però dei filler che aiutano a levigare un po’ l’unghia: sono riempitivi e si applicano prima dello smalto in modo da avere un effetto più liscio e nascondere le righe. Anche un semplice lucidante potrebbe nascondere l’effetto delle righe.