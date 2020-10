Come combattere il mal di testa? Dalla scienza il rimedio più efficace

Sono tantissime le persone che ogni giorno lottano con un fastidiosissimo mal di testa. C’è chi ci convive da sempre, chi invece accusa episodi saltuari, ma lieve o intenso che sia, tutti cercando di sconfiggerlo. C’è chi si affida ai metodi della nonna e chi invece consuma farmaci su farmaci.

Ma come fare per sconfiggere il mal di testa? La risposta arriva dalla scienza: col caffè. Secondo diversi studi, infatti, la caffeina, nota per le sue proprietà antinfiammatorie, antidolorifiche e antiossidanti, associata ad alcuni analgesici aiuta a combattere il mal di testa.

Il mal di testa coinvolge 6 milioni di italiani, di cui 4 milioni donne: sono in tanti, dunque, che cercano una soluzione a questo doloroso fastidio. L’American Headache Society e la FDA hanno evidenziato che il consumo di caffè può aiutare a combattere il mal di testa grazie alla combinazione di caffeina e paracetamolo, riconosciuta efficace e sicura.

Dagli studi è emerso che la caffeina migliora significativamente l’efficacia dei farmaci antidolorifici nel trattamento di emicrania. La caffeina, inoltre, è anche coadiuvante dei farmaci analgesici e aiuta ad inibire la percezione del dolore.