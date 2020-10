Rischio contagio, Pregliasco: “Occhio ad ascensori, bancomat e maniglie. Non abbassiamo la guardia”

“E’ proprio in questa fase dell’emergenza Covid che dobbiamo fare attenzione all’igiene delle mani, in particolare in alcuni luoghi o momenti a rischio, in cui si finisce per abbassare la guardia“: è quanto afferma all’Adnkronos Salute il virologo dell’Università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco, che mette in guarda da “ascensori, bancomat e tastierini delle macchinette distributrici di acqua o snack. Dopo aver toccato queste pulsantiere è bene sempre lavare o igienizzare le mani“. “Gli ascensori, poi, sono uno spazio ristretto e non arieggiato, dunque condividerli rappresenta un’insidia“.

“Attenzione poi alle maniglie negli uffici, ma anche nei mezzi pubblici. Dopo questi contatti occorre sempre igienizzarsi“, conclude il virologo.