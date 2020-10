Dal prato verde degli stadi a quello del lavoro in campagna: la vita nobile e contadina di Roby Baggio [FOTO]

La seconda vita di Roberto Baggio: giacca mimetica, vecchio pandino 4×4 e tanta… natura. Nelle ultime ore si sta parlando molto del “Divin Codino” per una foto postata dalla figlia Valentina sui social, che lo mostra intento a lavorare in una nuova vita nei campi, non quelli da gioco però, a stretto contatto con la natura e l’ambiente.

A distanza di più di 16 anni dal suo ritiro, Roby Baggio, ex calciatore di Vicenza, Fiorentina, Milan, Bologna Juventus e Brescia, torna a far parlare di sè per quella che sembra essere la sua seconda passione.

Sveglia puntata al mattino presto, prestissimo, caffè caldo, abbigliamento ‘a cipolla’, pesante per il freddo delle prime ore del giorno ma da alleggerire una volta che il sole si alza in cielo, e via in macchina, a bordo della sua Panda 4×4 per andare a lavorare nelle sue terre in Veneto: ce la immaginiamo così la vita di Baggio dopo la sua grande avventura calcistica.

Il verde continua ad irrompere prepotente nella vita dell’ex campione del pallone: dal prato dei campi da calcio alle terre venete. Un grande grazie va alla figlia Valentina, che ha condiviso col mondo intero il volto umano del campione, quello di suo padre.