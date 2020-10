Runner salvo per miracolo: l’attacco del puma è spaventoso [VIDEO]

Arrivano dallo Utah immagini impressionanti: un runner ha pubblicato sui social il video di uno spaventoso inseguimento di un puma. L’animale ha iniziato a seguire l’uomo terrorizzandolo con delle ‘finte’ di attacco. Il puma si è scagliato contro l’uomo più volte, ma fortunatamente l’uomo l’ha passata liscia, riuscendo a filmare lo spaventoso episodio in un video che ha fatto i l giro del web. L’uomo può ritenersi un sopravvissuto: Burgess è stato però anche abile a distrarre il puma, il runner è infatti riuscito a lanciare un razzo che he spinto l’animale a fuggire via.

Puma aggredisce un runner: immagini spaventose dallo Utah [VIDEO]