Russia martoriata da devastanti incendi: diversi morti, cimitero bruciato a Severodonetsk [FOTO E VIDEO]

Riceviamo e pubblichiamo la seguente nota in merito a vasti incendi che in questi giorni hanno devastato la regione di Luhansk, in Russia, causando diversi morti:

“Informazioni operative sull’estinzione degli incendi boschivi nella regione di Luhansk: ci sono morti! Sul territorio della regione di Luhansk, gli incendi boschivi si stanno estinguendo nei distretti di Novoaydarsky, Starobelsky e Stanichno-Luhansky, dove, a causa di forti raffiche di vento, il fuoco si è propagato. La situazione più difficile si è sviluppata lungo la linea di demarcazione da Stanytsia-Luganskaya a Severodonetsk, dove gli incendi boschivi sono diventati minacciosi in 22 insediamenti.

I principali focolai degli incendi boschivi:

Focolaio n. 1 tra gli insediamenti di Baidovka e Polovinkino (distretto di Starobelsky) si trova su un’area di 8 ettari. La propagazione del fuoco a questi insediamenti non era consentita.

Focolaio n. 2 tra i villaggi di Peschanoe, Nizhneteploye, Artem (regione Stanichno-Lugansk). Combustione di canne e vegetazione secca su un’area di oltre 20 ettari. Non è stata effettuata alcuna evacuazione.

Focolaio n. 3, sorto vicino a Trekhizbenko (distretto di Novoaydarsky) a causa di un forte vento (20 m / s), si è diffuso attraverso le foreste fino a Severodonetsk (secondo le imprese forestali, circa 8,8 mila ettari sono stati coperti dal fuoco). Le forze GSChS alla periferia di Severodonetsk estinguono un incendio in un magazzino di prodotti chimici domestici, pitture e vernici; nell’impianto di antisettici (vengono immagazzinate 30 tonnellate di alcol) e nella stazione di pompaggio della clorazione (vengono immagazzinate 280 kg di cloro). Al momento, non c’è propagazione del fuoco verso Capo Severodonetsk.

Focolaio n. 4, vicino al villaggio. Il fuoco di Olkhovy (regione di Stanichno-Lugansk) ha attraversato 200 ettari di foresta.

Focolaio n. 5 vicino al villaggio. Swamp (regione di Stanichno-Lugansk) incendi oltre 6 ettari di canne e vegetazione secca.

Focolaio n. 6 vicino ai villaggi di Lobocheve, Geyevka (regione di Stanichno-Lugansk), un incendio boschivo si è verificato su un’area di 300 ettari.

Secondo stime preliminari, l’area stimata coperta dall’incendio è di circa 9,3mila ettari. In totale, 1mila 229 persone e 204 unità sono state coinvolte nell’estinzione. attrezzatura, compreso da: GSChS – 516 persone, 107 unità attrezzature (regioni di Lugansk, Donetsk, Dnepropetrovsk, Zaporozhye, Kirovograd, Poltava e Kharkov); Forze armate – 148 persone, 14 unità. tecnologia; Azienda Forestale dello Stato – 60 persone, 56 unità tecnologia; Polizia nazionale – 500 persone, 22 unità tecnologia; altre autorità – 5 persone, 5 unità. tecnologia. A seguito degli incendi, 4 persone sono morte (3 civili, 1 operaio forestale) e 10 persone sono state ricoverate in ospedale. Secondo i dati operativi, 120 persone sono state evacuate.

Perdite, numero di edifici e strutture distrutti e danneggiati – da specificare dalle autorità locali. Il lavoro viene svolto 24 ore su 24 in tutti e 6 i fuochi principali. Il coordinamento delle azioni delle forze sul luogo dell’incendio è svolto dalla sede per l’eliminazione delle conseguenze dell’emergenza. Kharkov 1654″.