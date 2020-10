Letture ai tempi del coronavirus, “La salute prima di tutto. Dal cancro all’ipocondria: manuale per non ammalarsi”: una raccolta di ‘piccoli saperi’ che possono cambiarci la vita

L’emergenza coronavirus sta allarmando il mondo intero, in particolar modo l’Europa che sta vivendo un’importante e sempre più preoccupante seconda ondata di contagi. Col coronavirus sono emerse diverse problematiche riguardanti il sistema sanitario ma anche la salute della popolazione.

C’è chi grazie al Covid-19 ha scoperto malattie o fastidi fisici specifici, chi invece per il forte stress del momento accusa problematiche più o meno serie, disturbi difficili da ‘definire’. In un periodo così difficile come quello che stiamo affrontando è bene riuscire a mantenere sempre la calma, pensare, informarsi e non farsi condizionare troppo dai pareri contrastanti di esperti e politi che ogni giorno popolano i programmi televisivi.

E’ meglio rifugiarsi in una buona e sana lettura, che ci tiene lontano dagli allarmismi vari e ci aiuta a scoprire e scoprirci. Oggi consigliamo una lettura che si lega molto al periodo che stiamo vivendo, durante il quale sentiamo domandare ogni giorno “ma è influenza o covid?”. Melania Rizzoli ha deciso di scrivere un manuale per non ammalarsi: La salute prima di tutto. Dal cancro all’ipocondria: manuale per non ammalarsi, questo il titolo del libro edito da Baldini+Castoldi che uscirà domani, 22 ottobre.

“Melania Rizzoli, medico chirurgo, ha la capacita di rendere chiare e immediate nozioni di medicina che interessano a tutti ma sulle quali spesso si fa molta confusione. I pezzi che compongono questo libro sono la summa della divulgazione medica: si parla del cancro, il nemico numero uno contro il quale la stessa autrice ha dovuto lottare, e del nuovo nemico che sta sconvolgendo le nostre vite, il Coronavirus. In queste pagine, inoltre, Melania Rizzoli spiega i sintomi e il decorso delle malattie cardiovascolari e del coma farmacologico, cosa si intende per donazione degli organi, come sconfiggere lo stress e vivere meglio, come combattere l’ipocondria e altre malattie «immaginarie», quali sono i rischi del fumo e del colesterolo, nonche affronta temi di psicologia e violenza nei rapporti di coppia. La selezione di questi articoli, usciti sul quotidiano «Libero» e qui in una nuova veste, propone anche alcuni casi clinici famosi, quali la vicenda di Nadia Toffa, che ha commosso tutta l’Italia, l’inaspettata morte di Sergio Marchionne, o il tremito di cui a volte è preda la cancelliera Angela Merkel. Un compendio di piccoli saperi che risponde a molte domande sul nostro corpo e la nostra mente e puo, letteralmente, cambiarci la vita“, una descrizione che invita ad acquistare il libro per vivere al meglio una situazione difficile e stressante come quella che stiamo vivendo nel 2020.

Un libro da portare sempre con sè, un manuale, una guida, che sarà disponibile in versione cartacea ma anche Kindle.