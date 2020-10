Sanità, Lazio: sperimentato test congiunto Covid-19/HCV. D’Amato: “Test rapidi fondamentali”

“Per garantire una continuita’ nelle terapie per i pazienti con Epatite C in Italia bisogna insistere con la strategia di messa a sistema di tutto il servizio sanitario nazionale su questo obiettivo. Nel periodo immediatamente successivo al lockdown abbiamo compreso un elemento, messo anche nero su bianco nella relazione al Parlamento, che e’ quello della possibilita’ di sottoporre la popolazione a screening sierologico congiunto sia per il Covid-19 sia per l’epatite cronica HCV. Ciascuno dei due ha infatti una sorta di effetto trainante reciproco per l’altro“: lo ha affermato Pietro Casella, direttore sostituto UOC Dipendenze – ex Asl Roma E (ora Asl Rm1), intervenendo al corso di formazione ECM sulla gestione dei tossicodipendenti con Epatite C, organizzato dal provider Letscom E3 con il contributo non condizionante di AbbVie.

Dopo Pozzuoli, Alessandria, Brindisi, Benevento e Siracusa, la sesta tappa e’ stata quindi a Roma, dove si e’ svolto l’incontro dal titolo ‘Buone prassi e networking nella gestione dell’epatite C in soggetti con disturbo da addiction, al tempo del Coronavirus‘. I corsi di educazione continua in medicina (che saranno in totale 17 su tutto il territorio nazionale) rientrano nell’ambito del progetto ‘HAND – Hepatitis in Addiction Network Delivery’, il primo progetto pilota di networking a livello nazionale patrocinato da quattro societa’ scientifiche (SIMIT, FeDerSerD, SIPaD e SITD), che coinvolge i Servizi per le Dipendenze e i relativi Centri di cura per l’HCV afferenti a diverse citta’ italiane.

“Ma la cosa importante, soprattutto – ha proseguito Casella- e’ che abbiamo rilevato l’importanza di questo test congiunto in questa prima fase del progetto, durante la quale abbiamo sottoposto a screening per il Covid-19 il gruppo di persone che sono in trattamento nei nostri servizi. Questo rappresenta davvero una trasformazione del rapporto terapeutico, per cui la persona si sente presa in carico globalmente come persona portatrice di un problema di salute. La possibilita’ di effettuare all’interno dei programmi terapeutici un test per il Covid-19 rappresenta quindi anche una facilitazione al reclutamento per lo screening per l’Hcv. Questo sicuramente lo abbiamo recepito, capito e anche sperimentato, ora intendiamo portarlo avanti nel prossimo futuro. Quello che manca, ma che spero le autorita’ sanitarie ce ne diano l’opportunita’, e’ di avere la disponibilita’ dei test rapidi per il Covid-19“. Per Casella, dunque, il progetto HAND riporta “l’attenzione degli operatori sulla necessita’ fondamentale di sottoporre a screening tutta la popolazione. È necessario ricercare in maniera sistematica, come dei ‘detective’, tutte le persone che hanno una positivita’ e che hanno contratto in qualche modo l’infezione- ha sottolineato l’esperto- per garantire la possibilita’ di inviare alle cure con i farmaci, che attualmente consentono la guarigione, tutte le persone o almeno la maggior parte che ne hanno indicazione. Non si puo’ ottenere un risultato di eliminazione del virus se non si e’ in un’organizzazione che sistematicamente persegue gli stessi obiettivi“.

Secondo il direttore sostituto UOC Dipendenze – ex Asl Roma E (ora Asl Rm1), ancora, sull’epatite C e’ “forte la criticita’ dell’assenza di un progetto nazionale, che ha necessariamente portato ad una incompiutezza dei risultati– ha sottolineato Casella- come e’ stato anche definito dalla Commissione parlamentare che ha valutato le prime fasi del progetto. Il primo punto di forza di HAND, allora, e’ mettere a sistema tutto il Servizio sanitario nazionale, proprio perche’ per le sue caratteristiche di comportamento e’ quella la popolazione in cui e’ piu’ alta la prevalenza dell’infezione e che, sempre per le sue caratteristiche comportamentali, aumenta il rischio di diffusione dell’infezione alla popolazione generale“. Un altro punto di forza del progetto HAND e’ poi quello di “aver dotato i Servizi per le dipendenze di tutti gli strumenti necessari“.

Ad intervenire a margine del corso sulla gestione dei tossicodipendenti con Epatite C a Roma, anche Gloria Taliani, professore ordinario di Malattie Infettive presso l’Universita’ Sapienza di Roma, che e’ tornata sull’opportunita’ di un test congiunto per Covid-19 ed epatite C. “L’iniziativa di ACE (Alleanza contro le Epatiti) sul test congiunto e’ assolutamente appropriata. Si tratta di far convergere momenti diversi su un unico binario– ha spiegato Taliani- in modo che tutto quello che si fa abbia una ricaduta ampia, riducendo i costi, gli spostamenti e la necessita’ di muoversi per fare ‘questo o quello’, perche’ si fa ‘questo e quello’ nello stesso momento“.

I pazienti con epatite C hanno intanto necessita’ di riprendere al piu’ presto le terapie, interrotte a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Secondo la professoressa Taliani, perche’ il paziente con infezione cronica da epatite C ha “un bisogno immanente di essere curato. Ed e’ un bisogno che puo’ subire qualche modesto slittamento, anche contingente- ha spiegato l’esperta- ma che non dovrebbe essere ritardato oltre un certo limite, perche’ la malattia comunque progredisce e al di la’ e al di sopra di tutto c’e’ spesso l’incertezza sulla severita’ della fibrosi e quindi sulla potenziale pericolosita’ della progressione di malattia verso la forma piu’ estrema di danno, che e’ l’epatocarcinoma“. Per Taliani e’ “evidente” che la pandemia ha determinato dei cambiamenti “gestionali che non possono essere recriminati oltre un certo limite perche’ e’ stata travolgente per tutte le strutture assistenziali“. Ma e’ “altrettanto evidente” che in un momento di ripresa di normalita’ “sempre piu’ vicino allo standard, il ripristino di un percorso che tenga conto dei bisogno dei pazienti con epatite cronica C e’ indispensabile“, ha concluso.

D’Amato: test rapidi “fondamentali” per scovare i pazienti HCV

“Nel Lazio investiamo molto per la cura dell’epatite C, perché oggi sappiamo che una cura è possibile ed è quindi fondamentale effettuare test diagnostici, anche rapidi, sui soggetti a maggior rischio“: lo ha detto l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato, interpellato dall’agenzia Dire sul tema in occasione del corso di formazione ECM sulla gestione dei tossicodipendenti con Epatite C organizzato dal provider Letscom E3 con il contributo non condizionante di AbbVie, che si e’ svolto oggi a Roma.

Il corso, dal titolo ‘Buone prassi e networking nella gestione dell’epatite C in soggetti con disturbo da addiction, al tempo del Coronavirus’, rientra nell’ambito del progetto ‘HAND – Hepatitis in Addiction Network Delivery’, il primo progetto pilota di networking a livello nazionale patrocinato da quattro societa’ scientifiche (SIMIT, FeDerSerD, SIPaD e SITD), che coinvolge i Servizi per le Dipendenze e i relativi Centri di cura per l’HCV afferenti a diverse citta’ italiane.

“Negli ultimi anni le terapie antivirali per la cura dell’HCV hanno fatto passi da gigante e sono sempre piu’ efficaci– ha proseguito D’Amato- Tali terapie oggi ci permettono infatti di eradicare il virus in tutti i pazienti e con effetti collaterali sempre minori. Ma si puo’ sempre migliorare. Bisogna per esempio impegnarsi sempre di piu’ per far emergere il ‘sommerso’, cioe’ per andare a scovare tutte quelle persone infette ma che ancora non sanno di esserlo“. In questo senso il progetto ‘HAND’, mettendo in collegamento i Ser.D. con i centri di cura per l’HCV, secondo l’assessore alla Sanita’ puo’ “dare una mano“, ha commentato l’assessore, che infine ha ricordato che nel 2019 i pazienti affetti da epatite C curati dal sistema sanitario regionale con i nuovi farmaci “sono stati 15.499 unita’. Un risultato davvero importante che cambia la vita dei pazienti“, ha concluso D’Amato.