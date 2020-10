Una donna di 64 anni, residente a Nuoro, mentre percorreva il sentiero per il villaggio nuragico di Tiscali, nella valle di Lanaitto a Oliena, si è procurata una distorsione al ginocchio ed è rimasta bloccata. Allertata dalla centrale operativa del 118 alle ore 15:00, si è immediatamente recata sul posto la squadra di 18 tecnici in guardia attiva delle Stazioni Alpine di Nuoro e Ogliastra che, in poco tempo ha raggiunto e recuperato la donna che è stata trasportata in barella fino all’ambulanza.