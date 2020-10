Sceglie il matrimonio della figlia e rinuncia allo spazio: niente lancio verso la Stazione Spaziale Internazionale per l’astronauta Chris Ferguson

Il prossimo anno sarebbe dovuto partire per la Stazione Spaziale Internazionale a bordo della navicella Starliner di Boeing, ma a causa di vari ritardi il lancio è stato fissato proprio nel periodo in cui si sposerà sua figlia. L’astronauta Chris Ferguson ha così deciso di rinunciare allo spazio per non perdersi l’importante evento che riguarderà la sua famiglia. Una decisione che merita il massimo rispetto, che esalta i valori dell’astronauta, in primis quello della famiglia, in un mondo in cui i valori vengono sempre meno.

In un video postato sul suo account Twitter, Ferguson ha detto che è stata una decisione difficile ma “il prossimo anno è molto importante per la mia famiglia”. Ha aggiunto di avere diversi impegni “che semplicemente non posso perdere”. Una portavoce di Boeing ha confermato che uno di questi è il matrimonio della figlia. “Non andrò da nessuna parte. Semplicemente non andrò nello spazio il prossimo anno”, ha spiegato Ferguson, sottolineando che rimane impegnato con il programma Starliner di Boeing e che continuerà a lavorare per Boeing.

L’ex astronauta della NASA ha volato tre volte nello spazio, comandando l’ultimo volo dello shuttle nel 2011. È stato sostituito nel volo di Boeing dall’astronauta della NASA Butch Wilmore.