Eccezionale scoperta in Antartide: la fusione della neve svela mummie di 800 anni fa [FOTO]

L’ornitologo Steven Emslie ha compiuto una scoperta inattesa quando si è imbattuto in quelli che sembravano antichi resti di pinguini di Adelia a Cape Irizar, in Antartide, durante una spedizione di ricerca del 2016. “In tutti gli anni in cui ho condotto questa ricerca in Antartide, non avevo mai visto un sito come questo”, afferma Emslie.

Al momento della scoperta, Emslie, ornitologo dell’University of North Carolina, Wilmington, era in Antartide a studiare antichi resti di pinguini come parte di un progetto di ricerca della National Science Foundation. “Sono andato a Cape Irizar dopo aver visto un riferimento al guano di pinguini trovato lì. Poiché Robert Falcon Scott ed Ernest Shackleton avevano esplorato l’area oltre 100 anni fa e non avevano scritto di pinguini in questo particolare sito, non mi aspettavo di vedere molto visto che scrivevano sempre di pinguini quando li vedevano”, ha detto Emslie al New York Times.

Una volta giunto sul sito, Emslie ha scoperto macchie di guano bianche sulla superficie e molte ossa di piccoli, che indicano solitamente un uso recente del sito. Dopo un’ulteriore indagine, Emslie ha scoperto anche carcasse complete di piccoli con piume che si staccavano per il decadimento, ma anche mummie intatte. “Ricordo di aver pensato: Wow, una colonia di pinguini che neanche Shackleton conosceva. Questo sito deve essere stato coperto dalla neve e dal ghiaccio subito dopo che la colonia è stata abbandonata l’ultima volta, preservando i resti in superficie per secoli finché non sono stati nuovamente svelati dalla recente fusione della neve. In questo sito, l’accesso alla spiaggia deve essere stato aperto e chiuso ripetutamente dal cambiamento delle condizioni del ghiaccio marino nel corso del tempo, in modo che a volte la costa fosse aperta per i pinguini affinché colonizzassero il sito, poi abbandonata quando l’accesso finiva e il ghiaccio rimaneva lungo la costa durante l’estate. Il cambiamento delle condizioni potrebbe significare meno cibo marino che i genitori trovano per sfamare i loro piccoli”, spiega Emslie ad AccuWeather. E quando manca il cibo, ha aggiunto, “alcuni muoiono”.

L’analisi della datazione al carbonio ha mostrato che il sito è stato occupato almeno 3 volte in passato, a partire da circa 5.000 anni fa. Un periodo di riscaldamento tra 3.000 e 4.000 anni fa ha consentito un’altra occupazione e l’ultima è iniziata durante il periodo caldo medievale di 1.200 anni fa ed è terminata all’inizio della Piccola Era Glaciale 800 anni fa. “È quando credo che il sito fosse coperto di neve e preservato, con i resti in superficie che risalgono all’ultima occupazione e sembrano recenti”, spiega Emslie. In futuro, i pinguini “potrebbero sicuramente tornare e forse in un futuro non troppo distante poiché l’attuale tendenza al riscaldamento rompe il ghiaccio marino lungo la costa prima ogni estate. Alla fine, sarà abbastanza presto da fornire l’accesso alla spiaggia di cui i pinguini hanno bisogno per colonizzare questa area”, aggiunge Emslie. L’esperto intende tornarvi presto: “Ci sono altre cave che emergono dalla fusione della neve nelle vicinanze che vale la pena controllare per vedere se avevano pinguini”.