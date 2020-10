Scoperta una nuova variante del virus Sars-Cov2 colpevole dell’attuale pandemia: ha ‘vagato’ per mesi in Europa

Negli ultimi mesi, in Europa, si è diffusa una nuova variante del virus Sars-Cov-2, colpevole della pandemia globale attualmente in atto. A scoprirlo sono stati i ricercatori dell’Università di Basilea e dell’Istituto di Biomedicina di Valencia, che lo hanno illustrato in un preprint non sottoposto a revisione, pubblicato questa settimana su medRxiv.

“Nella sola Europa circolano attualmente centinaia di diverse varianti del nuovo coronavirus Sars-CoV-2 – si legge sul portale dell’Università di Basilea che ha preso parte allo studio – e queste sono caratterizzate da mutazioni nei loro genomi. Tuttavia, solo pochissime di queste varianti si sono diffuse con successo e sono diventate prevalenti quanto la variante appena identificata, denominata 20A.EU1. Sebbene non ci siano prove che questa variante sia più pericolosa, la sua diffusione potrebbe fornire indicazioni sull’efficacia delle politiche di viaggio adottate dai paesi europei durante l’estate”. I ricercatori dell’Università di Basilea, dell’ETH di Zurigo e del consorzio SeqCOVID-Spagna hanno preso in esame e confrontato le sequenze del genoma del virus raccolte da pazienti con Covid-19 in tutta Europa, per tracciare l’evoluzione e la diffusione dell’agente patogeno.

In base a quanto emerso, la variante ha avuto origine in Spagna durante l’estate. La prima testimonianza della nuova variante è legata a un evento di super-diffusione tra i lavoratori agricoli nel nord-est del Paese iberico. La variante si è poi trasferita nella popolazione locale, espandendosi rapidamente: ora rappresenta quasi l’80% delle sequenze dalla Spagna.

“È importante notare che attualmente non ci sono prove che la diffusione della nuova variante sia dovuta a una mutazione che aumenta la trasmissione o ha un impatto sull’esito clinico“, precisa la dottoressa Emma Hodcroft dell’Università di Basilea, autrice principale dello studio. Secondo i ricercatori l’espansione della variante sarebbe stata facilitata dall’allentamento delle restrizioni di viaggio e dalle misure di allontanamento sociale in estate. “Vediamo un modello simile con questa variante in Spagna come abbiamo fatto in primavera“, precisa il professor Iñaki Comas, coautore dell’articolo e capo del consorzio SeqCOVID-Spagna. “Una variante, aiutata da un evento iniziale di super diffusione, può rapidamente diventare prevalente in tutto il Paese”.

Da luglio, 20A.EU1 si è trasferito con i viaggiatori all’apertura delle frontiere in tutta Europa, ed è stato ora identificato in dodici paesi europei. È stato anche trasmesso dall’Europa a Hong Kong e in Nuova Zelanda. Sebbene le prime introduzioni della variante provenissero probabilmente dalla Spagna, la variante potrebbe aver continuato a diffondersi dai paesi secondari. “Attualmente – si legge ancora – 20A.EU1 rappresenta il 90% delle sequenze dal Regno Unito, il 60% delle sequenze dall’Irlanda e tra il 30 e il 40% delle sequenze in Svizzera e nei Paesi Bassi. Si tratta quindi di una varianti più diffuse in Europa. È stato identificato anche in Francia, Belgio, Germania, Italia, Lettonia, Norvegia e Svezia”.

L’analisi genetica indica che la variante ha viaggiato almeno dozzine e forse centinaia di volte tra i paesi europei. “Possiamo vedere che il virus è stato introdotto più volte in diversi paesi e molte di queste introduzioni hanno continuato a diffondersi nella popolazione“, afferma la professoressa Tanja Stadler dell’ETH di Zurigo, tra i principali ricercatori dello studio, “questo non è un caso di un’introduzione che è riuscita a fare bene”.

“Non è l’unica variante in circolazione nelle ultime settimane e mesi”, afferma il professor Richard Neher dell’Università di Basilea. “In effetti, in alcuni paesi con aumenti significativi dei casi di Covid-19, come il Belgio e la Francia, sono prevalenti altre varianti“. L’analisi della prevalenza estiva di Sars-CoV-2 in Spagna e i dati di viaggio mostrano che questi fattori possono spiegare come 20A.EU1 si sia diffuso con così tanto successo. Il numero relativamente elevato di casi e la popolarità della Spagna come destinazione per le vacanze potrebbero aver consentito molteplici opportunità di presentazioni, alcune delle quali potrebbero essere cresciute in epidemie più ampie a causa di comportamenti rischiosi dopo il ritorno a casa.

“Chiusure a lungo termine delle frontiere e severe restrizioni di viaggio non sono fattibili o auspicabili”, spiega Hodcroft, “ma dalla diffusione di 20A.EU1 sembra chiaro che le misure in atto spesso non erano sufficienti per fermare la trasmissione successiva di varianti introdotte questo estate. Quando i paesi hanno lavorato duramente per ridurre i casi di Sars-CoV-2 a numeri bassi, identificare modi migliori per ‘aprirsi’ senza rischiare un aumento dei casi è fondamentale”.

La nuova variante è stata identificata per la prima volta da Hodcroft durante un’analisi delle sequenze svizzere utilizzando la piattaforma Nextstrain, sviluppata congiuntamente dall’Università di Basilea e dal centro di ricerca sul cancro Fred Hutchinson a Seattle, Washington. 20A.EU1 è caratterizzato da mutazioni che modificano gli amminoacidi negli spike, il nucleocapside e le proteine ORF14 del virus. Sebbene l’attuale stato di conoscenza non indichi che la diffusione di 20A.EU1 fosse dovuta a un cambiamento nella trasmissibilità, si legge ancora sul portale dell’Università, gli autori stanno attualmente lavorando con laboratori di virologia per esaminare qualsiasi potenziale impatto che la mutazione degli spike, nota come S:A222V, potrebbe avere sul fenotipo del virus SarsCoV-2. Sperano inoltre di ricevere presto l’accesso a dati che consentirebbero loro di valutare eventuali implicazioni cliniche della variante.

“È solo attraverso il sequenziamento del genoma virale che possiamo identificare nuove varianti Sars-CoV-2 quando si presentano e monitorare la loro diffusione all’interno e tra i Paesi”, aggiunge Neher, “ma il numero di sequenze che abbiamo varia notevolmente tra i paesi e potremmo essere in grado di identificare le varianti in aumento prima con sforzi di sequenziamento più rapidi e regolari in tutta Europa”.