4 serie in streaming da non perdere per migliorare il tuo accento inglese

Se hai deciso di iscriverti a un corso per migliorare il tuo british english o il tuo american english, ben presto avrai a disposizione le competenze necessarie per seguire film e serie in lingua originale senza sottotitoli. Oltre a risultare più autentiche e suggestive, le serie ti daranno una mano a migliorare l’ascolto e la comprensione dell’idioma. A fornire questo importante – e divertente – mezzo è Netflix: basta abbonarsi e il gioco è fatto. Ora non ti resta che accendere il televisore, o il computer, e metterti comodo in poltrona a seguire queste tre serie in streaming e, contemporaneamente, a migliorare il tuo inglese: non è fantastico?

Peaky Blinders: British English

Questo è un racconto intenso e coinvolgente delle vicende di una gang di Birmingham che è diventato una delle serie di culto su Netflix. Il protagonista, Thomas Shelby, è il capo una nota gang di strada inglese all’indomani della Grande Guerra. Dopo la scomparsa di una cassa di armi, l’ambizioso boss del crimine cerca un’opportunità per avanzare nel mondo degli affari, dimostrando che farà tutto il necessario per avere successo.

House of Cards: American English

Si è perso il conto di quanti premi e nomination si è meritata la serie tv House of Cards. In effetti, è davvero fantastica e molto coinvolgente. In pratica, si tratta, riassumendo molto, di un uomo politico, Francis Underwood, ambizioso e determinato, che aspira a diventare il presidente degli Stati Uniti. Intrighi e giochi di potere caratterizzano la trama di questa storia, ma niente paura: il linguaggio parlato, anche se a volte riguarda temi piuttosto complessi, è abbastanza comprensibile e, soprattutto, si alterna a conversazioni più che familiari accessibili a tutti. In ogni modo, se hai appena iniziato il tuo corso di inglese online e non ti senti ancora perfettamente pronto, hai la possibilità di impostare sia i sottotitoli in italiano che in inglese, capaci di darti una mano ulteriore nella comprensione della lingua.

The Crown: British english

Questa serie, anch’essa avvincente e piacevole da guardare, offre una grande opportunità per migliorare il tuo british english, direttamente dalla regina! The Crown è una delle serie reali più popolari di Netflix, ed è un dramma storico che racconta il primo regno della regina Elisabetta II e pone l’accento sul rapporto tra la monarchia e i principali personaggi politici del Regno Unito.

Stranger Things: American English

Se oltre a imparare la lingua tramite il tuo corso di inglese online desideri anche conoscere lo slang, vale a dire il gergo utilizzato in alcuni gruppi sociali, Stranger Things è la serie in streaming che fa per te. E questo vale anche se sei un appassionato di storie del mistero. Si tratta, infatti, di una serie di fantascienza ambientata negli anni ’80 negli Stati Uniti, dove una ragazza venuta da non si sa dove entra a far parte di una comitiva di amici: da questo momento in poi hanno luogo una serie di eventi davvero inquietanti…