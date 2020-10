Sesso e coronavirus, denunciato produttore pornografico: organizzata un’orgia con 50 persone

L’emergenza coronavirus sta preoccupando il mondo intero, in questo momento in particolar modo l’Europa, colpita da una seconda ondata che sta destabilizzando i paesi, che cercano di correre ai ripari per evitare un nuovo lockdown e soprattutto numeri devastanti come quelli dello scorso inverno.

Nonostante le norme e i consigli dei governi, c’è chi continua a fare di testa propria, come se nulla fosse: in Spagna, un produttore pornografico ha organizzato un evento per girare un film hard. Sesso di gruppo e orgia con una cinquantina di persone in un locale di Madrid: la Polizia ha scovato l’evento trovando un volantino pubblicitario e ha denunciato l’organizzatore per non aver rispettato le norme anti-covid.

“Crimine contro la salute pubblica, bukake, orgia, folli, e con registrazione e riprese incluse, e con un minimo di 50 persone”, questo il messaggio nel volantino, col quale si invitavano circa 50 persone per un’orgia, avvenuta in un locale del quartiere di San Blas-Canillejas il 14 ottbre. Il nome dell’organizzatore è Ignacio Allende Fernandez, noto produttore di film porno.

Il produttore di film hard è stato aiutato da altre due persone, anch’esse denunciate, non solo per non aver rispettato le norme anti-Covid, ma anche perchè non erano in possesso di alcun permesso per l’evento