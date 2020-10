Settant’anni fa nascevano i ‘Peanuts’, icone a strisce della cultura pop sbarcati anche alla NASA

Sembrano così giovani – e giovanili – da trarre in inganno, ma i Peanuts hanno compiuto oggi 70 anni. Era il 2 ottobre del 1950 quando dalla penna di Charles Schulz nascevano Snoopy, Charlie Brown, Linus e gli altri amici dei ‘Peanuts’. Le strisce a fumetti care a grandi e piccini furono stampate inizialmente solo su sette testate giornalistiche. Dopo qualche anno sbarcarono su centinaia di riviste vincendo anche il premio Reuben, il piu’ alto riconoscimento dato dalla National Cartoonists Society. La saga dei ‘Peanuts’ e’ “probabilmente la storia piu’ lunga mai raccontata da un essere umano“, come la defini’ Robert Thompson, docente di cultura popolare alla Syracuse University. In tutto Schulz ha prodotto 17.897 strisce in quasi 50 anni. L’autore fu costretto a ritirarsi nel 1999, a causa di un ictus che ne compromise la salute. Mori’ il 12 febbraio del 2000 e il giorno dopo fu pubblicata l’ultima striscia dei ‘Peanuts’, dove Snoopy salutava i fan e annunciava il ritiro del suo creatore.

Da allora i ‘Peanuts’ ne hanno fatta di strada, sbarcando persino sulla copertina del Time nel 1965 e Snoopy, o meglio la sua immagine, fu utilizzato dalla NASA per promuovere la sicurezza. L’agenzia spaziale americana ha anche istituito nel 1968 il premio ‘Silver Snoopy‘, riconoscimento destinato ai dipendenti e agli imprenditori della NASA che hanno contribuito a raggiungere risultati importanti nella sicurezza delle missioni spaziali con equipaggio umano. Gli astronauti della missione Apollo 10, inoltre, resero omaggio ai ‘Peanuts’ nominando il modulo di comando ‘Charlie Brown’ e il modulo lunare ‘Snoopy’. Fenomeno mondiale, le strisce hanno originato una moltitudine di gadget, videogiochi, cartoni animati e film. Nel 1965 debuttava il primo special televisivo, ‘A Charlie Brown Christmas’, mentre nel 1969, ‘Arriva Charlie Brown’ (A Boy Named Charlie Brown), il primo film cinematografico.