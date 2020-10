Inizia il countdown per la Settimana mondiale dello Spazio: eventi in tutto il mondo dal 4 al 10 ottobre

Conto alla rovescia per la Settimana mondiale dello spazio, con eventi convegni, osservazioni astronomiche e conferenze organizzati in tutto il mondo e rigorosamente online a causa della pandemia di Covid-19. Istituita nel 1999 dalle Nazioni Unite, la World Space Week e’ il piu’ grande appuntamento spaziale organizzato sulla Terra. La settimana e’ compresa fra due date simboliche: il 4 ottobre 1957 veniva lanciato il primo satellite artificiale, lo Sputnik, dall’allora Unione Sovietica; il 10 ottobre 1967 veniva firmato il Trattato sull’esplorazione e l’uso pacifico dello spazio. Migliaia gli eventi previsti in oltre 80 Paesi organizzati in gran parte online da agenzie e industrie spaziali, scuole, planetari, musei e associazioni astronomiche. In tutta Italia sono in programma appuntamenti, dalla “Nasa Space Apps Challenge” in programma a Brescia al “Galassica – Astronomy Festival” organizzato nelle Marche, fra Macerata e Camerino; sempre nelle Marche, a Osimo, si parlera’ di “Spazio, Impresa e Donne: tre pilastri per un nuovo Rinascimento”. A Siena si parlera’ invece dei satelliti, sia delle loro applicazioni piu’ vicina alla vita quotidiana sia del contributo che danno alla ricerca scientifica, dalla ricerca della materia oscura alle ai pianeti esterni al Sistema Solare.