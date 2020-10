Sgarbi espulso dalla Camera, ma la mascherina c’era: ecco cosa è successo prima che il critico d’arte venisse cacciato dall’aula [VIDEO]

Vittorio Sgarbi è stato espulso ieri dalla Camera perchè non indossava la mascherina. Il noto critico d’arte ha postato sulle sue pagine social la foto che lo ritrae mentre viene portato via dall’Aula, con su scritto “ritornerò”. Intanto sul web spopola il video che mostra cosa è accaduto nei momenti precedenti all’espulsione di Sgarbi.

Il sindaco di Sutri, intento a fare un discorso che coinvolgeva anche Jole Santelli, è stato richiamato da Fico perchè indossava in maniera errata la mascherina. Quelli di Sgarbi, effettivamente, sembrava più un travestimento di Carnevale o Halloween: la mascherina copriva solo il naso, in modo tale da permettergli di parlare in piena libertà.

“La mascherina deputato“, l’avvertimento a Sgarbi che ha prontamente risposto “ho un certificato medico“. “Non le impone di non avere la mascherina“, ha continuato Fico. “Non riesco a parlare“, ha aggiunto il critico d’arte. “Deve mettere la mascherina“, “Lei è un fascista“.