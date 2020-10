Il tumore è al quarto stadio, ma Shannen Doherty lotta come una leonessa: “scriverò lettere per parenti e amici”

Molti la ricordano in due dei suoi ruoli più famosi: Brenda di Beverly Hills e Prue Halliwell di Streghe, lei è Shannen Doherty, apprezzatissima attrice statunitense, che da anni ormai lotta contro un tumore al seno. La 49enne di Memphis è tornata a parlare della sua malattia di recente, in un’intervista rilasciata ad Elle, soffermandosi sul momento reso ancora più difficile dalla pandemia per Covid-19.

Shannen Doherty, proprio ad inizio del 2020, ha annunciato il ritorno del tumore al seno, dopo la sua regressione. La diagnosi tremenda: il tumore a uno stadio 4. Ad Elle, Shannen si è messa a nudo, raccontandosi del tutto e facendosi fotografare dal marito: “ho provato a fare tesoro di tutti quei piccoli momenti che generalmente le persone non vedono o danno per scontati. Le piccole cose sono magnifiche. Abbiamo un pozzo infinito dentro di noi e si tratta solo di continuare a scavare per trovare la forza per affrontare le difficoltà e in modo da poter vedere tutta la bellezza“.

“Ho cominciato a pensare ‘Ho un buon karma?, ho un cattivo karma? Perché dovrei avere un cattivo karma? Ho rivisto le cose fatte nella vita e quelle che non ho fatto e come mi sono comportata con le persone‘”, ha aggiunto, soffermandosi poi sul suo futuro, sul pensiero della morte ed il programma di scrivere lettere e registrare video per amici e parenti: “non mi sono ancora messa a tavolino per scrivere le lettere importanti. Ma so di doverlo fare. Ci sono cose che devo far sapere a mia madre. Voglio che mio marito sappia quello che rappresenta per me, ma ogni volta che provo a farlo mi sembra così definitivo, come se stessi andando e io non sto ancora andando. Mi sento un essere umano in grande salute, è difficile fare i bagagli quando senti che potresti vivere altri 10 o 15 anni“.

Non è mancato un commento del marito Kurtis Iswarienko: “si tende a pensare che una chi ha un cancro allo stadio 4 sia seduto in un ospedale grigio mentre guarda una finestra dal suo letto di ospedale. Io non vedo un malato di tumore quando vedo Shannen, vedo la stessa donna della quale mi sono innamorato, è in buona salute e piena di vita“.