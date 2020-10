Una giovane donna si è lanciata sui binari della metro, ma è rimasta miracolosamente illesa dopo il passaggio del treno.

La ragazza, una 28enne ucraina, si è lanciata nella serata di ieri sui binari nella stazione San Giovanni all’arrivo del treno: è finita nella parte centrale dei binari e il convoglio le sarebbe passato sopra senza ferirla.

La donna è stata in seguito trasportata in ospedale, ricoverata in osservazione.