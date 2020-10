Sir Sean Connery è morto: addio a James Bond l’agente 007 più famoso del mondo

L’attore Sir Sean Connery è morto. La notizia è di qualche minuto fa: aveva 90 anni.

L’attore è diventato celebre grazie al personaggio di James Bond del quale è stato il primo interprete cinematografico; la sua incarnazione dell’Agente 007 nell’omonima saga è riconosciuta dalla quasi unanimità della critica e del pubblico come la migliore in assoluto.

Era il 1962 quando Connery fu scelto da Albert Broccoli e Harry Saltzman per interpretare James Bond, nome in codice 007, l’agente segreto britannico protagonista dei romanzi di Ian Fleming, ruolo che ricoprì in sette pellicole (compresa una fuori serie).

Un grande consenso della critica arrivò anche con l’interpretazione di Guglielmo da Baskerville, il monaco enigmatico, ma razionale del film Il nome della rosa (1986) tratto dall’omonimo romanzo scritto da Umberto Eco.