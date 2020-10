Anche Milan Skriniar positivo al Covid: a rischio per il derby Inter – Milan

Il giocatore dell’Inter, Milan Skriniar, è risultato positivo al Covid. La notizia arriva dal ritiro della nazionale slovacca dove si trova il difensore. Il calciatore, che si è sottoposto al tampone al suo arrivo in Nazionale seguirà il protocollo ed effettuerà un secondo tampone. Il calciatore slovacco è a rischio per il derby in programma il 17 ottobre. I controlli all’Inter si erano resi necessari dopo che martedì si era già registrata la positività di Alessandro Bastoni, mentre era in ritiro con l’Under 21