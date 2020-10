Splendida giornata di sole a Reggio Calabria: bel tempo e caldo al Sud prima dell’arrivo di temporali e freddo [FOTO]

Situazione diametralmente opposta dal punto di vista meteorologico oggi alle due estremità dell’Italia. Mentre il Nord si è risvegliato sotto forti piogge, freddo e con tanta neve sulle Alpi orientali, al Sud Italia è tutta un’altra storia. Sulle regioni meridionali, dalla Basilicata in giù, splende ancora il sole e fa caldo. Abbiamo +26°C a Palermo e Valenzano, +25°C a Catania, Cosenza, +24°C a Reggio Calabria e Lecce.

In riva allo Stretto di Messina, è una bellissima giornata a Reggio Calabria, con cielo sereno e temperature gradevoli. Sul lungomare, molti approfittano delle condizioni favorevoli per fare una bella passeggiata lungo il chilometro più bello d’Italia (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

Sono le ultime ore di bel tempo al Sud. Già stasera arriveranno i primi temporali che si intensificheranno nella giornata di domani, comportando anche un abbassamento delle temperature.