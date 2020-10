La sottosegretaria Zampa: “La mascherina non va indossata quando si è lontano dagli altri, in spazi desolati, in auto da soli o con i propri congiunti”

“Le mascherine non sono previste quando si è lontano dagli altri, per esempio se va in campagna, in giardino, nel proprio orto, a camminare nei boschi, in spazi desolati, se si è in bici, in moto e in auto da soli o con i propri congiunti. Se invece si è in luoghi chiusi, in palestra, in auto con gli amici, per strada con persone vicine e all’aperto insieme ad altre persone, allora le mascherine vanno indossate“. Lo ha precisato la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, intervenuta a ‘Radio anch’io’ su Rai Radio 1.

“Serve un comportamento uniforme in tutto il Paese e un messaggio semplice“, ha sottolineato l’esponente del Pd. “Non siamo diventati pazzi – ha precisato – La mascherina va indossata sempre dove ci sono altre persone vicine“.

“Le sanzioni sono pesanti, ma non più di prima. Adesso ci sarà una grande stretta nei controlli” per il rispetto delle misure anti-Covid, perché “un Paese che mette delle regole deve avere dei controlli. C’è anche la possibilità di mettere in campo l’esercito e si rischiano sanzioni da 400 a 3mila euro“, ha spiegato poi Zampa.