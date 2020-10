Spazio: a Napoli Space Apps, l’hackathon internazionale più grande al mondo

Di nuovo Napoli, per il sesto anno consecutivo, entra a far parte della rete delle tante città del mondo che ospitano Space Apps, hackathon internazionale più grande al mondo, promosso dalla NASA e dedicato a tutti gli appassionati di spazio e basato su un approccio di problem solving collaborativo e open-source. Domani e domenica un weekend – quest’anno solo on-line – dedicato alla tecnologia spaziale e alle sue applicazioni terrestri in cui i partecipanti lavoreranno in gruppo a diverse sfide, proponendo soluzioni innovative per vincere il titolo di “Galactic Problem-Solver“. In particolare oggi ci sarà un “virtual bootcamp”, poi domani, alle 9, inizierà l’hackathon. La sfida si chiuderà domenica ad un minuto dalla mezzanotte. Il tema di questa edizione è “Take Action“, un invito ad agire e anche un promemoria per sottolineare che si può sempre fare la differenza, anche dal comfort e dalla sicurezza di casa. L’Inaf – Osservatorio di Capodimonte si aggiunge alla rete dei partner: il Consolato degli Stati Uniti a Napoli (che mette in palio 500 euro ognuno per i due team vincitori, che saranno poi candidati alla competizione globale), il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Napoli Federico II, l’Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente del Consiglio Nazionale delle Ricerche ed il Center for Near Space dell’Italian Institute for the Future (che mette in palio il premio nazionale “Il Futuro Prossimo Possibile”).