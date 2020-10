Spazio, Di Maio: con l’adesione al programma Artemis, “Italia in posizione privilegiata”

L’adesione al programma Artemis pone l’Italia in posizione privilegiata nella ricerca spaziale: lo ha dichiarato oggi il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, parlando a “Next Generation – The Italian Innovation Society” presso il Talent Garden a Roma.

“E’ di pochi giorni fa annuncio dell’adesione dell’Italia ad Artemis, il più vasto programma spaziale degli ultimi decenni che ci porterà sulla Luna e che in futuro potrà aprire la strada a una missione esplorativa anche verso Marte“, ha affermato Di Maio. “Questa collaborazione, che è stata messa in atto tra l’ASI e la NASA, garantisce al nostro Paese un posizionamento privilegiato a livello internazionale nonché importanti opportunità di sviluppo industriale e di rilancio del settore scientifico“.