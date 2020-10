Blue Origin, l’azienda spaziale guidata da Jeff Bezos, miliardario fondatore di Amazon, ha testato con successo la nuova capsula spaziale New Shepard, con modulo di propulsione completamente riutilizzabile e pensata per voli commerciali. Perfettamente riusciti decollo e atterraggio verticali: il test ha consentito di lanciare la capsula fino a un’altitudine di 106 km per poi ritornare sulla superficie terrestre nel deserto del West Texas.

Il volo è durato 10 minuti e 9 secondi.