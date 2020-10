Spazio, veicolo spaziale cinese atterrerà su Marte a maggio 2021

Partito a luglio dalla Terra, il veicolo spaziale della Cina dovrebbe atterrare su Marte a maggio del prossimo anno. Il sito dell’atterraggio è Utopia Planitia, una pianura nell’emisfero settentrionale del Pianeta rosso. Lo ha reso noto Liu Tongjie, portavoce della missione cinese su Marte. Il 23 luglio la Cina ha lanciato la sua sonda senza equipaggio su Marte, dando cosi’ ufficialmente inizio alla sua prima missione indipendente alla scoperta di un altro pianeta. Alle 12:41, ora locale cinese, il piu’ grande razzo vettore cinese, il Lunga Marcia 5 Y-4, e’ partito dal Centro di lancio spaziale di Wenchang, nella provincia meridionale cinese di Hainan, portando in orbita la sonda senza equipaggio che esplorera’ il Pianeta rosso. Il viaggio verso Marte durera’ dai sei ai sette mesi.

A fine aprile, l’Amministrazione nazionale dello spazio cinese (Cnsa) ha annunciato che la sua prima missione esplorativa su Marte e’ stata denominata Tianwen-1. Il nome deriva dal lungo poema “Tianwen”, che significa “domande celesti” o “domande in cielo”, scritto da Qu Yuan, uno dei piu’ grandi poeti dell’antica Cina. La Cnsa ha dichiarato che tutte le missioni di esplorazione planetaria della Cina in futuro saranno chiamate Tianwen, a significare la perseveranza della nazione cinese nel perseguire la verita’ e la scienza e nell’esplorare la natura e l’universo. L’agenzia spaziale ha anche svelato il logo delle missioni di esplorazione planetaria della Cina, con la lettera C, che indica la Cina, la cooperazione internazionale e la capacita’ di entrare nello spazio. La Cnsa e’ disposta a collaborare con la comunita’ internazionale per dare nuovi e maggiori contributi all’esplorazione dei misteri dell’universo e alla promozione del benessere umano sulla base di uguaglianza, mutuo vantaggio, utilizzo pacifico e sviluppo inclusivo.

Anche veicoli spaziali separati lanciati da Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti quest’anno sono in rotta verso Marte, sebbene solo quello statunitense tentera’ un atterraggio.