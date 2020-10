Lo spettacolo del Giro d’Italia: la Sicilia si tinge di rosa [GALLERY]

Il Giro d’Italia è iniziato subito con emozioni fortissime: Filippo Ganna ha conquistato la prima maglia rosa dell’edizione, aggiudicandosi la cronometro di ieri da Monreale a Palermo. Non sono mancati i colpi di scena, come il ritiro di Miguel Angel Lopez a causa di una rovinosa caduta, ma è anche lo scenario unico delle terre italiane a regalare spettacolo. La Sicilia si tinge di rosa per la grande corsa a tappe italiana, regalando uno spettacolo unico con i paesaggi siciliani addobbati per l’occasione.

Anche la Valle dei Templi si tinge di rosa: con le colonne che cambiano colore per l’occasione. Nella gallery lo spettacolo del Giro d’Italia nelle città siciliane attraversate dalla corsa rosa.