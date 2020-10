Incertezza sul traguardo di Villafranca Tirrena: debole pioggia e nebbia nella 4ª tappa del Giro d’Italia, uno scenario unico in Sicilia [GALLERY]

La quarta tappa del Giro d’Italia 2020 chiude definitivamente l’avventura siciliana di questa edizione della Corsa Rosa. I ciclisti salutano la Sicilia per prepararsi a continuare il loro percorso impegnativo nel resto dell’Italia. Oggi, a Villafranca Tirrena ha trionfato Demare, dopo un arrivo al fotofinish con Sagan e Ballerini. Ma ancora una volta è stato lo scenario spettacolare della Sicilia a rubare la scena ai corridori.

Una leggera pioggia e una fitta nebbia hanno reso ancora più speciale la frazione disputata oggi, partita da Catania. Frame unici e percorsi complicati per i corridori, che anche in condizioni davvero toste sono riusciti a stringere i denti per raggiungere il loro obiettivo.

E anche se ancora sono tante le località italiane da visitare che regaleranno spettacoli mozzafiato, i corridori possono ringraziare e salutare i siciliani e le loro terre. A presto Sicilia Bedda.