Stan il T-Rex re delle aste: uno scheletro da 8 milioni di dollari [GALLERY]

Strano ma vero: il re delle aste autunnalli non sarà un quadro o un raro vaso, bensì un dinosauro. Proprio così: Christie’s metterà in vendita uno degli scheletri di Tyrannosaurus Rex più grandi e completi mai scoperti: si tratta di Stan il T-Rex, il suo nome deriva da Stan Sacriston, il paleontologo che nel 1987 trovò per primo le ossa dell’anca.

Lo scheletro viene messo all’asta dal Black Hills Institute nel South Dakota e sarà offerto con una stima di partenza tra 6 e 8 milioni di dollari.

“Siamo onorati di portare ‘Stan’ all’asta e di aver ricevuto questo iconico e importante scheletro di dinosauro. Non dimenticherò mai il momento in cui mi sono trovato faccia a faccia con lui per la prima volta, dopo il suo rimontaggio in Colorado: sembrava ancora più grande e feroce di quanto immaginassi, un esemplare che conferma ulteriormente la posizione del T-Rex come il re dei dinosauri”, ha dichiarato James Hyslop, direttore del dipartimento di storia naturale del Christie’s Rockefeller Center di New York, dove Stan il T-Rex sarà esposto fino al 21 ottobre.